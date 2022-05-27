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LUNA coin ne kadar, kaç dolar? LUNA ve UST binance'de neden yok?

Terra Luna coin yüzde yüze yakın değer kaybı yaşarken kripto para piyasalarında deprem etkisi yarattı. LUNA, Bitcoin ve alt coinlerde de düşüşe neden olurken dünyanın en büyük kripot borsalarından biri olan Binance LUNA ve UST işlem çiftlerini sitesinden kaldırdı. Bu adımın ardından yatırımcılar "LUNA ve UST binance'de neden yok, binance neden LUNA coin'i kaldırdı?" sorularına araştırmaya başladı. İşte, LUNA coin son dakika gelişmeleri...

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  • 01
    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? LUNA ve UST binance'de neden yok, binance neden LUNA coin'i kaldırdı?

    LUNA coin son dakika gelişmeleri kripto para piyasalarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasalarında deprem etkisi yaratan Terra Luna coin geçtiğimiz günlerde 100 dolar seviyelerinden 40 sente kadar gerilerken yüzde yüze kadar değer kaybetmişti. TerraUSD (UST) ve Luna coinde yaşanan sert düşüş Bitcoin ve altcoin piyasalarında da düşüşü beraberinde getirirken Binance LUNA ve UST işlem çiftlerini kaldırdı. Kripto para borsaları bu adımı ortak atarken "LUNA ve UST binance'de neden yok, binance neden LUNA coin'i kaldırdı?" sorularına yanıt arandı. İşte, Terra Luna coin yorumu ve son durum...
  • 02
    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? LUNA ve UST binance'de neden yok, binance neden LUNA coin'i kaldırdı?

    LUNA COİN NE KADAR, KAÇ DOLAR?

    Sert düşüsün ardından kripto para piyasalarınında deprem etkisi yaratan Luna coin fiyatı 0,0000623 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
  • 03
    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? LUNA ve UST binance'de neden yok, binance neden LUNA coin'i kaldırdı?

    LUNA COIN NEDEN DÜŞTÜ?

    ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kripto para piyasalarında dalgalanmalar gözlemdi. Kripto para piyasasında gözler TerraUSD'ye (UST) çevrilmişken, Terra ağının yerel kripto parası LUNA'dan sonra yaşanan krizden en büyük yarayı Avalanche (AVAX) aldı.

    LUNA coine yapılan saldırı sonrası asılsız alımlar yapıldı, yayılan korku sonucunda Terra’dan çıkışlar başladı. TERRA coinden çıkışların ardından sabit coinde sert düşüş gerçekleşti. Sabit coinlerin düşüşüne engel olamk için yapılan satışlar arz talep dengesini bozarak pek çok kripto para piyasalarında düşüşe neden oldu.
  • 04
    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? LUNA ve UST binance'de neden yok, binance neden LUNA coin'i kaldırdı?

    LUNA COİN YÜKSELİR Mİ, NE OLUR?

    LUNA coin piyasalarında sert düşüş gözlemlenirken, milyonlarca LUNA dip seviyeden alıcı bulacak. Bu sürecin ne kadar süre devam edeceği hakkında net bir bilgi yok ama LUNA coin’in uzun süre eski seviyesine gelemeyeceği söylenebilir.
  • 05
    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? LUNA ve UST binance'de neden yok, binance neden LUNA coin'i kaldırdı?

    TERRA 2.0 NEDİR?

    Tüm kripto topluluğu Terra LUNA coin fiyaskosunun farkında. Terra coinin 100 dolar seviyelerinden 40 sente kadar gerilemesiyle birlikte ekosistem dibe vurdu ve yatırımcılar milyarlarca dolar para kaybı yaşadı. 

    Terra LUNA coin ekibi, Terra 2.0 teklifinde bulunurken teklif, toplam oyların %65,5’lik oranını alarak geçti. 

    Bu yeni öneri LUNA 2.0 tokenlerini oluşturma ve Do Kwon‘un Terra blockchainin yeniden başlatma  önerisini içinde barındırıyordu.

    Bu, Terra coin (UST) algoritmik stableconini çöküşünün ardından, yatırımı zarar görenlerle orantılı olarak airdrop şeklinde gönderilecek yeni tokenin de ilk adımını oluşturmaktadır. Teklife göre, Terra 2.0’ın Cuma günü itibariyle ana ağda yer alması planlanıyor.
  • 06
    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? LUNA ve UST binance'de neden yok, binance neden LUNA coin'i kaldırdı?

    LUNA COİN NE KADAR BİTCOİN SATTI?

    Piyasada satışa çıkan Bitcoin'lerin etkisiyle lider kripto para birimi 12 Mayıs tarihinde 26 bin 700 dolara inerek 1.5 yılın en dip seviyesini görmüştü.  UST'nin sabitliğini kaybetmesinin ardından Luna Vakfı 9-10 Mayıs tarihleri arasında rezerv olarak tuttuğu Bitcoin'leri Binance ve ABD'li Gemini borsalarına aktarmıştı.
  • 07
    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? LUNA ve UST binance'de neden yok, binance neden LUNA coin'i kaldırdı?

    Luna Vakfı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada ne kadarlık Bitcoin satıldığı açıklandı. Luna Vakfı daha önceden ocak-mayıs döneminde 3.2 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuştu. Şirketin toplam Bitcoin miktarı 80 bin 394 olarak kayıtlara geçmişti.
  • 08
    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? LUNA ve UST binance'de neden yok, binance neden LUNA coin'i kaldırdı?

    BİNANCE NEDEN LUNA VE UST'Yİ KALDIRDI?

    Son 12 saat içinde Bitfinex, Bitrue ve Huobi, Terra LUNA‘nın yeni sürümlerini ve yerel tokeni LUNA coin’i destekleme niyetlerini paylaştı. Binance ve FTX gibi kripto para borsaları da Terra 2.0’ı destekleyeceklerini açıkladı. 

    İşlem çiftleri bu sebepten dolayı kaldırılırken Airdrop alacak kullanıcılar saldırının öncesindeki ve saldırının sonrasındaki yatırımcılar olarak ikiye ayrılıyor.  7 Mayıs tarihi milat olarak kabul edilirken bu tarihten önce alım yapan yatırımcılar daha fazla airdrop hakkedişine sahip olabilecekler.
  • 09
    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? LUNA ve UST binance'de neden yok, binance neden LUNA coin'i kaldırdı?

    27 Mayıs günü alınacak anlık görüntü ile de saldırı sonrasında LUNA ve UST alan yatırımcılar belirlenecek. Bugün işlemlerin durdurulması işlemi anlık görüntünün doğru bir şekilde alınabilmesi amacıyla yapıldı.

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