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Kripto piyasalarında son durum: LUNA coin ne kadar, kaç dolar? Terra LUNA coin yakımı olacak mı, fiyatı yükselecek mi?

LUNA coin son durum kripto para piyasalarına ilgi duyanlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto piyasasında deprem etkisi yaratan Terra LUNA coin, Bitcoin ve alt coinlerde de sert düşüşe neden oldu. 12 Mayıs'ta 26 bin 700 dolara kadar gerileyen coin 1,5 yılın dibini gördü. İşte, LUNA coin fiyatı son durumu ve yorumları...

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    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? 30 Mayıs 2022 Terra LUNA coin yakımı olacak mı, fiyatı yükselecek mi? Kripto para piyasalarında son durum

    Kripto para piyasalarında deprem etkisi yaratan LUNA coin son durum yatırımcıların ve piyasaları yakından takip edenlerin gündemde yer alıyor.  12 Mayıs tarihinde tarihi bir düşüş yaşayan coin 26 bin 700 dolara gerilerken 1,5 yılın en düşük seviyesini gördü. En büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'nin LUNA işlem çiftlerini sitesinden kaldırmasının ardından "LUNA coin ne kadar, kaç dolar ve LUNA coin yakımı olacak mı?" soruları gündeme geldi. İşte, piyasalarda son durum...
  • 02
    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? 30 Mayıs 2022 Terra LUNA coin yakımı olacak mı, fiyatı yükselecek mi? Kripto para piyasalarında son durum

    LUNA COİN NE KADAR, KAÇ DOLAR?

    Sert düşüsün ardından kripto para piyasalarınında deprem etkisi yaratan Luna coin fiyatı 0,0000150 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
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    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? 30 Mayıs 2022 Terra LUNA coin yakımı olacak mı, fiyatı yükselecek mi? Kripto para piyasalarında son durum

    LUNA COIN NEDEN DÜŞTÜ?

    ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kripto para piyasalarında dalgalanmalar gözlemdi. Kripto para piyasasında gözler TerraUSD'ye (UST) çevrilmişken, Terra ağının yerel kripto parası LUNA'dan sonra yaşanan krizden en büyük yarayı Avalanche (AVAX) aldı. 

    LUNA coine yapılan saldırı sonrası asılsız alımlar yapıldı, yayılan korku sonucunda Terra’dan çıkışlar başladı. TERRA coinden çıkışların ardından sabit coinde sert düşüş gerçekleşti. Sabit coinlerin düşüşüne engel olamk için yapılan satışlar arz talep dengesini bozarak pek çok kripto para piyasalarında düşüşe neden oldu.
  • 04
    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? 30 Mayıs 2022 Terra LUNA coin yakımı olacak mı, fiyatı yükselecek mi? Kripto para piyasalarında son durum

    LUNA COİN YÜKSELİR Mİ, NE OLUR?

    LUNA coin piyasalarında sert düşüş gözlemlenirken, milyonlarca LUNA dip seviyeden alıcı bulacak. Bu sürecin ne kadar süre devam edeceği hakkında net bir bilgi yok ama LUNA coin’in uzun süre eski seviyesine gelemeyeceği söylenebilir.
  • 05
    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? 30 Mayıs 2022 Terra LUNA coin yakımı olacak mı, fiyatı yükselecek mi? Kripto para piyasalarında son durum

    LUNA COİN YAKIMI YAPILACAK MI?

    Terra, ilk günlerde fazlaca miktarda basılan LUNA coinin arzının azaltılması için yakım politikasını savunuyordu. Terraform Labs Kurucusu Do Kwon, "İcadımın hepinize yaşattığı acıdan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullanarak, akım politikasının uygulanmasına yönelik ısrarlardan dolayı bir yakım adreslerini paylaştı.

    Öte yandan, topluluğun çoğunluğu Terra kurucusunun yeni Blockchain kurma planını benimserken topluluğun bir kısmı ise  LUNA yakımının fiyat üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını düşünüyor. Token yakımı gerçekleştirerek fiyatın yükselebileceğine inanan yatırımcılar ise Terra kurucusu Do Know'un geçtiğimiz günlerde artık LUNA tokeni basılmadığını duyurmasına bağlıyor.
  • 06
    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? 30 Mayıs 2022 Terra LUNA coin yakımı olacak mı, fiyatı yükselecek mi? Kripto para piyasalarında son durum

    TERRA 2.0 NEDİR?

    Tüm kripto topluluğu Terra LUNA coin fiyaskosunun farkında. Terra coinin 100 dolar seviyelerinden 40 sente kadar gerilemesiyle birlikte ekosistem dibe vurdu ve yatırımcılar milyarlarca dolar para kaybı yaşadı. 

    Terra LUNA coin ekibi, Terra 2.0 teklifinde bulunurken teklif, toplam oyların %65,5’lik oranını alarak geçti. 

    Bu yeni öneri LUNA 2.0 tokenlerini oluşturma ve Do Kwon‘un Terra blockchainin yeniden başlatma  önerisini içinde barındırıyordu.

    Bu, Terra coin (UST) algoritmik stableconini çöküşünün ardından, yatırımı zarar görenlerle orantılı olarak airdrop şeklinde gönderilecek yeni tokenin de ilk adımını oluşturmaktadır. Teklife göre, Terra 2.0’ın Cuma günü itibariyle ana ağda yer alması planlanıyor.
  • 07
    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? 30 Mayıs 2022 Terra LUNA coin yakımı olacak mı, fiyatı yükselecek mi? Kripto para piyasalarında son durum

    LUNA COİN NE KADAR BİTCOİN SATTI?

    Piyasada satışa çıkan Bitcoin'lerin etkisiyle lider kripto para birimi 12 Mayıs tarihinde 26 bin 700 dolara inerek 1.5 yılın en dip seviyesini görmüştü.  UST'nin sabitliğini kaybetmesinin ardından Luna Vakfı 9-10 Mayıs tarihleri arasında rezerv olarak tuttuğu Bitcoin'leri Binance ve ABD'li Gemini borsalarına aktarmıştı.

    Luna Vakfı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada ne kadarlık Bitcoin satıldığı açıklandı. Luna Vakfı daha önceden ocak-mayıs döneminde 3.2 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuştu. Şirketin toplam Bitcoin miktarı 80 bin 394 olarak kayıtlara geçmişti.
  • 08
    LUNA coin ne kadar, kaç dolar? 30 Mayıs 2022 Terra LUNA coin yakımı olacak mı, fiyatı yükselecek mi? Kripto para piyasalarında son durum

    BİNANCE NEDEN LUNA VE UST'Yİ KALDIRDI?

    Son 12 saat içinde Bitfinex, Bitrue ve Huobi, Terra LUNA‘nın yeni sürümlerini ve yerel tokeni LUNA coin’i destekleme niyetlerini paylaştı. Binance ve FTX gibi kripto para borsaları da Terra 2.0’ı destekleyeceklerini açıkladı. 

    İşlem çiftleri bu sebepten dolayı kaldırılırken Airdrop alacak kullanıcılar saldırının öncesindeki ve saldırının sonrasındaki yatırımcılar olarak ikiye ayrılıyor.  7 Mayıs tarihi milat olarak kabul edilirken bu tarihten önce alım yapan yatırımcılar daha fazla airdrop hakkedişine sahip olabilecekler.

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