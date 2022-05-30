BİNANCE NEDEN LUNA VE UST'Yİ KALDIRDI?

Son 12 saat içinde Bitfinex, Bitrue ve Huobi, Terra LUNA‘nın yeni sürümlerini ve yerel tokeni LUNA coin’i destekleme niyetlerini paylaştı. Binance ve FTX gibi kripto para borsaları da Terra 2.0’ı destekleyeceklerini açıkladı.

İşlem çiftleri bu sebepten dolayı kaldırılırken Airdrop alacak kullanıcılar saldırının öncesindeki ve saldırının sonrasındaki yatırımcılar olarak ikiye ayrılıyor. 7 Mayıs tarihi milat olarak kabul edilirken bu tarihten önce alım yapan yatırımcılar daha fazla airdrop hakkedişine sahip olabilecekler.