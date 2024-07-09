Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Lyanco, Atletico Mineiro'da! - Futbol Haberleri

        Lyanco, Atletico Mineiro'da!

        Geçen sezon Beşiktaş'ın kapısından dönen Lyanco, 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Mineiro'ya transfer oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 16:03 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lyanco, Atletico Mineiro'da!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2023-2024 yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anlaşıp sağlık kontrolü için İstanbul'a gelen ancak sakatlığı sonrası transferinden vazgeçilen Lyanco'nun yeni durağı belli oldu.

        Lyanco, 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Southampton'dan Atletico Mineiro'ya transfer oldu.

        Geçtiğimiz sezonu Katar'ın Al Gharrafa takımında kiralık geçiren Brezilyalı stoper, toplamda 18 maçta görev aldı. Lyanco bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        CTE'den cezaevinde silahlı yaralamaya ilişkin açıklama!
        CTE'den cezaevinde silahlı yaralamaya ilişkin açıklama!
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?