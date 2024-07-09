Lyanco, Atletico Mineiro'da!
Geçen sezon Beşiktaş'ın kapısından dönen Lyanco, 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Mineiro'ya transfer oldu
2023-2024 yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anlaşıp sağlık kontrolü için İstanbul'a gelen ancak sakatlığı sonrası transferinden vazgeçilen Lyanco'nun yeni durağı belli oldu.
Lyanco, 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Southampton'dan Atletico Mineiro'ya transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonu Katar'ın Al Gharrafa takımında kiralık geçiren Brezilyalı stoper, toplamda 18 maçta görev aldı. Lyanco bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.