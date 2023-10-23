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        Haberler Spor Futbol Fransa Lyon, Fransa Ligi’nde son sıraya geriledi! - Futbol Haberleri

        Lyon, Fransa Ligi’nde son sıraya geriledi!

        Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, konuk ettiği Clermont'a 2-1 mağlup olurken, ligde topladığı 3 puanla son sıraya geriledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:44
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        Lyon'un felaketi sürüyor!
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        Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon, evinde karşılaştığı Clermont’a 2-1 kaybetti. Bu yenilgiyle 3 puanda kalan Lyon, Clermont’un da gerisine düşerek ligde son sıraya yerleşti.

        Fransa Ligi’nde 7 şampiyonluğu bulunan ekip, bu sezon ligde 9 maçta 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken, henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Mavi-beyazlılar, bu sezon 7 gol atarken, kalesinde gördüğü 18 golle ligin en fazla gol yiyen 2. takımı konumunda bulunuyor.

        Geçtiğimiz sezonu 62 puanla 7. sırada tamamlayan Lyon, bu sene Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazanamamıştı.

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