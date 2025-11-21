Lyon - Milano kaç kilometre? Lyon - Milano arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Lyon ve Milano, Avrupa’nın kültürel açıdan zengin kabul edilen iki şehridir. Fransa’nın gastronomi başkenti Lyon, tarihi dokusu ve sakin yaşam tarzıyla her yıl turistleri kendine hayran bırakır. Milano ise dünyada modanın kalbi olarak anılır. Ayrıca sanatsal mimarisi ve hareketli şehir yaşamıyla öne çıkar. Bu iki şehir arasındaki yolculuk, Alplerin etkileyici manzaraları eşliğinde birçok kişi için unutulmazdır. Peki bu iki şehir arasındaki yolculuk ne kadar sürer, mesafe ne kadar ve gezilecek yerler ne?

LYON - MİLANO ARASI KAÇ km?

Lyon - Milano kaç km sürüyor? İki şehir arası kara yolu mesafesinin yaklaşık olarak 450 km olduğu bilgisi vardır. En kısa rota, genel olarak A43 ve E70 otoyolları üzerinden geçer. Bu rota, Fransa’dan çıkıp Fréjus Tüneli aracılığıyla İtalya’ya ulaşan bir özelliğe sahiptir.

Alternatif olarak Cenevre üzerinden geçen bir rota da tercih edilebilir. Özellikle bu güzergâh, manzaralı olmasıyla öne çıkar. Fakat bu rotada yol, yaklaşık olarak 480 kilometreye kadar uzayabilir.

LYON MİLANO ARASI MESAFE NE KADAR?

Lyon - Milano mesafe ne kadar? İki şehir arasındaki mesafenin kara yolu ile 450-480 km olduğu bilinir. Doğrusal olarak ise bu mesafe 340 km civarındadır. Lyon ve Milano, coğrafi anlamda birbirine oldukça yakındır. Her ikisi de Alplerin karşılıklı yamaçlarında konumlanır.

Otobüsle ortalama 7 ila 9 saat arası.

Trenle (TGV / Trenitalia) yaklaşık 5 saat 30 dakika.

Uçakla ortalama bir saat civarı. Ancak havaalanı transferleriyle toplam süre yaklaşık 3 saate çıkar. LYON - MİLANO ARASI NASIL GİDİLİR? Lyon – Milano arası ulaşım oldukça kolaydır. Yaygın olarak kullanılan ulaşım yöntemleri şunlardır; Özel araç

Kiralık araç

Tren

Otobüs

Uçak Özel Araç veya Kiralık Otomobil ile Yolculuk A43 ve E70 otoyolları üzerinden Alplerin kalbinden geçerek Milano’ya ulaşılır.

Fréjus Tüneli geçiş ücreti vardır.

Bu yol, genel olarak oldukça konforludur. Trenle Yolculuk Fransa’nın hızlı tren ağı TGV, Lyon Part-Dieu istasyonundan Milano Centrale’ye doğrudan sefer düzenler.

Buradan yolculuk ortalama 5 saat 30 dakika sürer.

Yolculuk yaklaşık olarak 8 saat sürer. Uçakla Yolculuk Lyon Saint-Exupéry Havalimanı’ndan Milano Malpensa ya da Linate Havalimanı’na doğrudan uçuş yapılır.

Uçuş süresi ortalama 1 saattir.

Havalimanı işlemleri de dahil edildiğinde uçuş süresi toplam 3 saate ulaşır. LYON - MİLANO YOLCULUĞU KOLAY MI? Evet, oldukça kolay ve konforlu bir yolculuktur. Her iki şehir de Avrupa’nın ulaşım açısından gelişmiş merkezleri arasında yer alır. Otoyollar bakımlıdır, tren seferleri düzenlidir ve otobüs/uçak bağlantıları sık aralıklarla yapılır. Ayrıca Avrupa Birliği sınırları içinde oldukları için vize kontrolü veya gümrük geçişi gibi zorluklar yaşanmaz. Araçla seyahat edenler için Alplerden geçerken muhteşem doğa manzaraları eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşanır. Lyon – Milano arası yaklaşık 450 kilometrelik bir rota olsa da, bu iki şehir arasında yapılan yolculuk sadece mesafe değil; aynı zamanda kültür, tarih ve lezzet dolu bir deneyimdir. Hangi ulaşım yöntemini seçerseniz seçin, Avrupa’nın kalbindeki bu iki şehir arasında geçirdiğiniz zaman unutulmaz bir seyahat anısına dönüşecektir.