Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Lyon - Milano kaç kilometre? Lyon - Milano arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Lyon - Milano kaç kilometre? Lyon - Milano arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Fransa'nın tarihi şehri Lyon ile İtalya'nın moda başkenti Milano arası, Avrupa'nın en keyifli kara rotalarından biri olarak kabul edilir. Peki bu iki şehir arasındaki mesafede yolculuk süresi ne kadar? Lyon - Milano kaç kilometre ve hangi ulaşım seçeneği en uygun? Konu ile ilgili tüm detayları aşağıdan öğrenebilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 11:36 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lyon - Milano kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lyon ve Milano, Avrupa’nın kültürel açıdan zengin kabul edilen iki şehridir. Fransa’nın gastronomi başkenti Lyon, tarihi dokusu ve sakin yaşam tarzıyla her yıl turistleri kendine hayran bırakır. Milano ise dünyada modanın kalbi olarak anılır. Ayrıca sanatsal mimarisi ve hareketli şehir yaşamıyla öne çıkar. Bu iki şehir arasındaki yolculuk, Alplerin etkileyici manzaraları eşliğinde birçok kişi için unutulmazdır. Peki bu iki şehir arasındaki yolculuk ne kadar sürer, mesafe ne kadar ve gezilecek yerler ne?

        LYON - MİLANO ARASI KAÇ km?

        Lyon - Milano kaç km sürüyor? İki şehir arası kara yolu mesafesinin yaklaşık olarak 450 km olduğu bilgisi vardır. En kısa rota, genel olarak A43 ve E70 otoyolları üzerinden geçer. Bu rota, Fransa’dan çıkıp Fréjus Tüneli aracılığıyla İtalya’ya ulaşan bir özelliğe sahiptir.

        REKLAM

        Alternatif olarak Cenevre üzerinden geçen bir rota da tercih edilebilir. Özellikle bu güzergâh, manzaralı olmasıyla öne çıkar. Fakat bu rotada yol, yaklaşık olarak 480 kilometreye kadar uzayabilir.

        LYON MİLANO ARASI MESAFE NE KADAR?

        Lyon - Milano mesafe ne kadar? İki şehir arasındaki mesafenin kara yolu ile 450-480 km olduğu bilinir. Doğrusal olarak ise bu mesafe 340 km civarındadır. Lyon ve Milano, coğrafi anlamda birbirine oldukça yakındır. Her ikisi de Alplerin karşılıklı yamaçlarında konumlanır.

        LYON - MİLANO ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Lyon - Milano ne kadar sürede gidilir? Gidiş için kara yolu tercih edilecekse Lyon çıkışıyla Milano’ya özel araçla ortalama 5 ila 6 saat arasında ulaşmak mümkündür. İşte ilgili süreler;

        REKLAM
        • Özel araçla yaklaşık 5,5 saat (A43 – E70 otoyolu üzerinden).
        • Otobüsle ortalama 7 ila 9 saat arası.
        • Trenle (TGV / Trenitalia) yaklaşık 5 saat 30 dakika.
        • Uçakla ortalama bir saat civarı. Ancak havaalanı transferleriyle toplam süre yaklaşık 3 saate çıkar.

        LYON - MİLANO ARASI NASIL GİDİLİR?

        Lyon – Milano arası ulaşım oldukça kolaydır. Yaygın olarak kullanılan ulaşım yöntemleri şunlardır;

        • Özel araç
        • Kiralık araç
        • Tren
        • Otobüs
        • Uçak

        Özel Araç veya Kiralık Otomobil ile Yolculuk

        • A43 ve E70 otoyolları üzerinden Alplerin kalbinden geçerek Milano’ya ulaşılır.
        • Fréjus Tüneli geçiş ücreti vardır.
        • Bu yol, genel olarak oldukça konforludur.

        Trenle Yolculuk

        • Fransa’nın hızlı tren ağı TGV, Lyon Part-Dieu istasyonundan Milano Centrale’ye doğrudan sefer düzenler.
        • Buradan yolculuk ortalama 5 saat 30 dakika sürer.
        • Tren yolu, Alpler manzarası eşliğinde oldukça keyiflidir.

        Otobüsle Yolculuk

        REKLAM
        • FlixBus gibi firmalar Lyon – Milano arası uygun fiyatlı otobüs seferleri düzenler.
        • Yolculuk yaklaşık olarak 8 saat sürer.

        Uçakla Yolculuk

        • Lyon Saint-Exupéry Havalimanı’ndan Milano Malpensa ya da Linate Havalimanı’na doğrudan uçuş yapılır.
        • Uçuş süresi ortalama 1 saattir.
        • Havalimanı işlemleri de dahil edildiğinde uçuş süresi toplam 3 saate ulaşır.

        LYON - MİLANO YOLCULUĞU KOLAY MI?

        Evet, oldukça kolay ve konforlu bir yolculuktur. Her iki şehir de Avrupa’nın ulaşım açısından gelişmiş merkezleri arasında yer alır. Otoyollar bakımlıdır, tren seferleri düzenlidir ve otobüs/uçak bağlantıları sık aralıklarla yapılır.

        Ayrıca Avrupa Birliği sınırları içinde oldukları için vize kontrolü veya gümrük geçişi gibi zorluklar yaşanmaz. Araçla seyahat edenler için Alplerden geçerken muhteşem doğa manzaraları eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşanır.

        Lyon – Milano arası yaklaşık 450 kilometrelik bir rota olsa da, bu iki şehir arasında yapılan yolculuk sadece mesafe değil; aynı zamanda kültür, tarih ve lezzet dolu bir deneyimdir. Hangi ulaşım yöntemini seçerseniz seçin, Avrupa’nın kalbindeki bu iki şehir arasında geçirdiğiniz zaman unutulmaz bir seyahat anısına dönüşecektir.

        REKLAM

        LYON GEZİLECEK YERLER

        Lyon, Fransa’nın en zarif şehirlerinden biridir ve UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Bu anlamda şehir; tarih, sanat ve lezzet doludur. İşte şehirde gezilecek yerler;

        • Vieux Lyon adıyla bilinen Eski Şehir, Rönesans döneminden kalma taş sokaklarıyla öne çıkar.
        • Fourvière Tepesi ve Bazilikası: Şehrin en güzel manzarasını sunar.
        • Presqu'île Bölgesi: Alışveriş, kafe ve restoranların yoğun olduğu bir yerdir.
        • Lyon Katedrali: Gotik mimarisiyle turistlerin etkileyici bulduğu bir yapıdır.
        • Lyon Gastronomisi: Fransa’nın “gurme başkenti” olarak popüler olmuştur.

        MİLANO GEZİLECEK YERLER

        Milano şehri; modanın, sanatın ve tasarımın dünyadaki merkezlerinden biri olarak dikkat çeker. Ancak şehir sadece alışverişten ibaret değildir. Tarihi ve kültürel yönü de oldukça güçlüdür.

        • Duomo di Milano: Gotik tarzın en ihtişamlı örneklerinden biri olan ünlü bir katedraldir.
        • Galleria Vittorio Emanuele II: Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olarak bilinir.
        • Santa Maria delle Grazie: Leonardo da Vinci’nin “Son Akşam Yemeği” tablosuna ev sahipliği yapar.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama