M9 ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

15.02.2016 tarihinde yapımına başlanan M9 Ataköy-İkitelli metro hattı metro hattı metro hattı AGA Enerji Nak. Mad. İnş. San. ve Tic. AŞ yükleniciliğinde 338.272.200,00 € değerinde harcama yapıldı. 13km uzunluğunda, 35.000 yolcu kapasiteli ve 19.5 dk ulaşım süresi olan projenin 2019 yılının ilk yarısında vatandaşlara sunuluculağı söyleniyor.

M9 ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI DURAKLARI NELER?

ATAKÖY-YENİBOSNA-ÇOBANÇEŞME-KUYUMCUKENT-DOĞU SANAYİ-MİMAR SİNAN-EVREN MAHALLESİ-İKİTELLİ CADDESİ-MEHMET AKİF-BAHARİYE-MASKO-İKİTELLİ SANAYİ

M9 ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTININ BAĞLANTILI OLDUĞU HATLAR

İkitelli Sanayi istasyonunda M3 Kirazlı-Başakşehir metro hattı ile,

Mehmet Akif istasyonunda M7 Kabataş-Esenyurt metro hattı ile,

Mimar Sinan istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,

Çobançeşme istasyonunda M2 Yenikapı-Sefaköy metro hattı ile,

Yenibosna istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı ile,

Ataköy istasyonunda Marmaray işletmesi ile entegrasyonu sağlanacaktır.

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