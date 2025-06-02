Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Emekli aylıkları için tarih belli oldu
SGK'dan yapılan açıklamada "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi
Giriş: 02.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:16
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi X hesabından yapılan duyuruda "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi
Ayrıntılar geliyor...
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ