Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Emekli aylıkları için tarih belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Emekli aylıkları için tarih belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Emekli aylıkları için tarih belli oldu SGK'dan yapılan açıklamada "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi

Habertürk Giriş: 02.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:16 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL