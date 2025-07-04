Bugün hangi maçlar var? 4 Temmuz 2025 Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
4 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapılacak. Öte yandan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlayacak. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise 2 karşılaşma oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 4 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
4 Temmuz Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverler Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi için ekran başında olacak. Öte yandan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek final etabına geçildi. Turnuvada bugün çekişmeli bir karşılaşma oynanacak. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda ise 2 maç var. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 4 Temmuz 2025 Cuma listesi…
4 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
Saat: 15:00 Fikstür Çekimi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final
Saat: 22:00 Fluminense - Al Hilal
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Saat: 19:00 Danimarka - İsveç
Saat: 22:00 Almanya - Polonya
ABD USL Championship
Saat: 02:00 Loudoun United - Orange County
MLS
Saat: 02:30 New York City - Toronto FC
Arjantin Kupası
Saat: 03:10 Instituto AC - CA Huracan