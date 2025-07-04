4 Temmuz Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverler Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi için ekran başında olacak. Öte yandan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek final etabına geçildi. Turnuvada bugün çekişmeli bir karşılaşma oynanacak. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda ise 2 maç var. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 4 Temmuz 2025 Cuma listesi…