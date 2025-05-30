MAÇ SONUCU: Antalyaspor: 0 - Trabzonspor: 2 Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri; 55. dakikada Zubkov ve 57. dakikada Lundstram attı. Bu sonuçla Trabzonspor 51 puana yükseldi ve ligi 7. sırada tamamladı. Antalyaspor ise 44 puanda kaldı.

Habertürk Giriş: 30.05.2025 - 21:56 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:49 facebook

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