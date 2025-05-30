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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor MAÇ SONUCU: Antalyaspor: 0 - Trabzonspor: 2 - Trabzonspor Haberleri

        MAÇ SONUCU: Antalyaspor: 0 - Trabzonspor: 2

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri; 55. dakikada Zubkov ve 57. dakikada Lundstram attı. Bu sonuçla Trabzonspor 51 puana yükseldi ve ligi 7. sırada tamamladı. Antalyaspor ise 44 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 21:56 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:49
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        Trabzonspor sezonu galibiyetle kapattı!
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 2-0 kazandı.

        Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Oleksandr Zubkov ve 57. dakikada John Lundstram kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet hasreti son bulan Bordo-Mavililer, 51 puanla sezonu 7. sırada tamamladı.

        Son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor ise 44 puanda kaldı ve 14 sırada konumlandı.

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