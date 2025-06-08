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        Haberler Spor Futbol MAÇ SONUCU: Arnavutluk: 0 - Sırbistan: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Arnavutluk: 0 - Sırbistan: 0

        Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. haftasında Arnavutluk ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 00:30 Güncelleme: 08.06.2025 - 00:30
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        Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. haftasında Arnavutluk, Sırbistan'ı konuk etti.

        Arena Kombetare'de oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

        MANAJ PENALTI KAÇIRDI

        Arnavutluk'ta Sivasspor'un futbolcusu Rey Manaj, 45+1'de kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Manaj, 63. dakikada oyundan alındı.

        MUÇİ KULÜBEDE OTURDU

        Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

        Bu sonuçla birlikte Arnavutluk, 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet 1 beraberlik alarak 4 puana ulaştı.

        Grupta ilk maçına çıkan Sırbistan ise bu sonuçla birlikte 1 puanda kaldı.

        Arnavutluk, gruptakini bir sonraki maçını 10 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak. Sırbistan ise 10 Haziran'da Andorra'yı konuk edecek.

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