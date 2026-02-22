Canlı
        Haberler Spor Futbol 1. Lig MAÇ SONUCU: Erzurumspor: 4 - Serikspor: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Erzurumspor: 4 - Serikspor: 0

        Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında Erzurumspor, sahasında Serikspor'u 4-0 yendi.

        Giriş: 22.02.2026 - 15:39
        Erzurumspor evinde farka koştu!

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Serikspor'u 4-0 mağlup etti.

        Stat: Erzurum Kazım Karabekir

        Hakemler: Alpaslan Şen, Kurtuluş Aslan, Burak Sami Şad

        Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Eren Tozlu (Dk. 75 Sylla), Giorbelidze, Adem Eren Kabak (Dk. 69 Murat Cem Akpınar), Mustafa Yumlu (Dk. 80 Gerxhaliu), Crociata, Orhan Ovacıklı, Rodriguez (Dk. 68 Benhur Keser), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 75 Fernando Andrade)

        Serikspor: Veysel Sapan, Martynov (Dk. 43 Sartan Tashkyn), Cengiz Demir, Selim Dilli (Dk. 84 Anıl Koç), Bilal Ceylan (Dk. 84 Skvortsov), Alan Montes, Caner Cavlun (Dk. 46 Nwachukwu), Burak Asan, Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Jetmir Topalli (Dk. 53 Adeola)

        Goller: Dk. 12 Alan Montes (Kendi kalesine), Dk. 38 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 82 Fernando Andrade, Dk. 83 Sefa Akgün (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 63 Bilal Ceylan, Dk. 73 Burak Asan (Serikspor)

