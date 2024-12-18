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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası MAÇ SONUCU: Esenler Erokspor:1 - İstanbulspor: 2 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Esenler Erokspor:1 - İstanbulspor: 2

        İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında konuk olduğu Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek gruplara kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:36
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        İstanbulspor geriden gelerek turladı!
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        İstanbulspor, Türkiye Kupası 5. eleme turunda deplasmanda Esenler Erokspor’u 2-1’lik skorla mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

        Türkiye Kupası 5’inci Tur maçında Esenler Erokspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

        Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan mücadelede Ömer Faruk Gültekin düdük çaldı.

        Ömer Faruk Gültekin’in yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ile Burak Bakırtaş üstlendi.

        Konuk ekip İstanbulspor, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı.

        İstanbulspor’a galibiyeti getiren golleri 29 ve 76’ncı dakikada Yusuf Ali Özer kaydetti.

        Esenler Erokspor’un tek golü ise 21’inci dakikada İdris Fuat’tan geldi.

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