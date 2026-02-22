MAÇ SONUCU: Gebze Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
22.02.2026
Salon: Gebze
Hakemler: Kadir Girente, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Kemal Kayhan (Semih Çelik, Metin Durmuş, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler)
Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Arslan Ekşi, Ahmet Tümer, Alonso, Patry, Jaeschke (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Onur Günaydı, Can Koç)
Setler: 20-25, 23-25, 29-31
Süre: 109 dakika
