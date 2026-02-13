MAÇ SONUCU: Rennes: 3 - PSG: 1

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Rennes sahasında PSG'yi 3-1 mağlup etti.

Roazhon Park'ta oynanan maçta ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Mousa Tamari, 69. dakikada Esteban Lepaul ve 81. dakikada Breel Embolo kaydetti. PSG'nin tek golünü 71. dakikada Ousmane Dembele attı.

Kış transfer döneminde Fenerbahçe'de Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski 74 dakika sahada kaldı ve ikinci golün asistini yaptı.

Bu sonuçla birlikte Rennes 34 puana ulaşırken, maç fazlasıyla lider olan PSG 51 puanda kaldı. İkinci sıradaki Lens'in 49 puanı var.

Ligin sonraki maçında PSG, Metz'i konuk edecek. Rennes ise Auxerre deplasmanına gidecek.