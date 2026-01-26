Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya MAÇ SONUCU: Roma: 1 - Milan: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Roma: 1 - Milan: 1

        İtalya Serie A'nın 22. haftasında Roma, sahasında konuk ettiği Milan ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 00:53 Güncelleme: 26.01.2026 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milan ile Roma yenişemedi: Zirvede fark 5'e çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Serie A'da Roma, sahasında Milan'ı konuk etti.

        İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 62. dakikasında De Winter'in golüyle Milan 1-0 öne geçti. Karşılaşmada dakikalar 74'ü gösterirken ev sahibi ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Pellegrini'nin vuruşunda top filelere gitti ve skora denge geldi.

        Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Milan 47, Roma ise 43 puana yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        3 aylık evli kadının silahla ölümü olayında eşi tutuklandı

        3 aylık evli kadının silahla ölümü olayında eşi tutuklandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'ye zirve yarışında Göztepe çelmesi!
        Fenerbahçe'ye zirve yarışında Göztepe çelmesi!
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!
        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"