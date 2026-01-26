MAÇ SONUCU: Roma: 1 - Milan: 1
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Roma, sahasında konuk ettiği Milan ile 1-1 berabere kaldı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 62. dakikasında De Winter'in golüyle Milan 1-0 öne geçti. Karşılaşmada dakikalar 74'ü gösterirken ev sahibi ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Pellegrini'nin vuruşunda top filelere gitti ve skora denge geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Milan 47, Roma ise 43 puana yükseldi.