Trendyol 1. Lig&rsquo;in 28. haftasında Vanspor Futbol Kul&uuml;b&uuml;, konuk ettiği Erzurumspor Futbol Kul&uuml;b&uuml;&rsquo;ne 3-0 yenildi. Stat: Atat&uuml;rk Hakemler: &Ccedil;ağdaş Altay, H&uuml;sn&uuml; Emre &Ccedil;elimli, Murathan &Ccedil;omoğlu İmaj Altyap Vanspor FK: &Ccedil;ağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar &Ccedil;avuşoğlu, Zan Jevsenak, Naby Oulare, Sabahattin Destici (Batuhan İş&ccedil;iler dk. 57), Aliou Badara Traore (Alper Emre Demirol dk. 79), Mehmet &Ouml;zcan, Jefferson Junior, Santeri Hostikka, Emir Bars (Francesc Crespi Regis dk. 79), Ivan Cedric Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Batıhan Gebecelioğlu, Medeni Bing&ouml;l, G&uuml;ven&ccedil; Usta, Anıl Yıldırım Teknik Direkt&ouml;r: Osman Zeki Korkmaz Erzurumspor FK: Matıja Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Guram Gıorbelıdze, Brandon Baıye, Mustafa Fettahoğlu (Amar Gerxhaliu dk. 90+4), Giovanni Crociata (Cheickne Sylla dk. 90+4), Sefa Akg&uuml;n (Benhur Keser dk. 73), Martin Rodriguez (Adem Eren Kabak dk. 82), Eren Tozlu (H&uuml;samettin Yener dk. 82) Yedekler: Erkan Anapa, Ali &Uuml;lgen, Fernando, Cengizhan Bayrak, Murat Cem Akpınar Teknik Direkt&ouml;r: Serkan &Ouml;zbalta Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 52), Martin Rodriguez (dk. 63), Yakup Kırtay (dk. 88) (Erzurumspor FK) Sarı kartlar: Mehmet &Ouml;zcan, Santeri Hostikka (Vanspor FK), Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)