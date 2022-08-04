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Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Maccabi Netanya: 0 - Başakşehir FK: 1 | MAÇ SONUCU! Başakşehir Avrupa Konferans Ligi'nde turu atladı!
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Maccabi Netanya: 0 - Başakşehir FK: 1 | MAÇ SONUCU

Maccabi Netanya - Başakşehir maçının detayları HTSPOR'da! Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Maccabi Netanya'yı Ndayishimiye'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda) ile karşı karşıya gelecek

Maccabi Netanya: 0 - Başakşehir FK: 1 | MAÇ SONUCU! Başakşehir Avrupa Konferans Ligi'nde turu atladı!

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Maccabi Netanya'ya konuk oldu.

9. dakikada kullanılan köşe vuruşunda rakip fileleri Ndayishimiye ile havalandıran temsilcimiz mücadelenin kalanını da önde tamamladı ve maçı 1-0 kazandı. Rakibine toplamda 2-1'lik üstünlük sağlayan temsilcimiz bir üst tura yükselen taraf oldu.

Medipol Başakşehir 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda) ile karşı karşıya gelecek.

MAÇIN DAKİKALARI

9. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Lima'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa iyi yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-1

23. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Itzhak'ın Medipol Başakşehir ceza sahasına gönderdiği yüksek top savunmadan sekti ve Twumasi'nin önünde kaldı. Twumasi'nin penaltı noktası önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Medipol Başakşehir, ikinci golüne yaklaştı. Okaka ile duvar pası yapan Münir, ceza sahasına girdi. Münir'in aşırtma vuruşunda top, kaleci Nitzan'dan döndü. Yükseklik kazanan topa önce Mahmut, ardından Münir vurdu, kalesine hızlı dönen Nitzan meşin yuvarlağı kontrol etti.

56. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Hartherz'in sol kanattan yaptığı ortada Itzhak altıpas önünde topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

90+2. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Deniz'den aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren Mahmut, uygun pozisyondaki Crivelli'ye ortasını yaptı. Crivelli'nin sert kafa vuruşunda, kaleci Nitzan son anda topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Maccabi Netanya'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Itzhak kafayı vurdu, üst direğe de çarpan top auta gitti.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir, 1-0 galip tamamladı.

Stat: Netanya

Hakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini (Dk. 82 Jaber), Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham (Dk. 58 Berkovits), Takang (Dk. 68 Ashkenazi), Berko (Dk. 58 Zlatanovic), Twumasi, Itzhak

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 63 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler (Dk. 70 Szysz), Aleksic (Dk. 81 Deniz Türüç), Münir (Dk. 71 Berkay Özcan), Okaka (Dk. 81 Crivelli)

Gol: Dk. 9 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 18 Lima, Dk. 36 Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)​​​​​​​, Dk. 68 Sade (Maccabi Netanya)

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