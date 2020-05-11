Maden ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 16 geriledi

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) gerçekleştirdiği “Enerji Sektörü Meclis Toplantısı”na video konferansla katıldı. Toplantıya, TOBB bünyesinde faaliyet gösteren doğal gaz, enerji, petrol ve LPG ve maden sektörleri meclislerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda, koronavirüsün maden sektörüne etkisi verilerle ortaya konuldu.

Türkiye’nin geniş anlamda maden ihrcatı, 2019 yılında 4.3 milyar dolar oldu. İhracat, bu yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 dolayında düştü. Sektör temsilcileri, “Bazı madenlerde gerileme oransal olarak daha az. Örneğin düşüşün yüzde 5 dolayında olduğu madenler de var. Ortalama gerileme yüzde 16 civarında” dedi.

Peki, tek tek maden bazında bakıldığında ihracat durumu ne? TOBB Türkiye Maden Meclisi temsilcilerinin yaptığı sunuma göre ihracattaki veriler şöyle:

- ÇİNKO: Çinko ihracatı, geçen yılın ilk dört ayında 144 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu yıl, aynı dönemde 82 milyon dolara geriledi.

- KROM: Krom ihracatı, geçen yıl ocak-nisan döneminde 96 milyon dolar oldu. Bu yıl, aynı dönemde yarı yarıya gerileyerek 43 milyon dolara indi.

- BAKIR: Bakır ihracatı artış gösterdi. Geçen yıl ocak-nisan döneminde 42 milyon dolar olan ihracat, bu yıl aynı dönemde 78 milyon dolara yükseldi. Bakır fiyatının bir ara 4 bin dolar düzeyine gerilediği, ardından 5 bin dolara çıktığı vurgulandı.

- ALTIN: Altın ihracatında bir düşüş olmadı. 18 işletme, üretimlerine devam ediyor. Altın, korona günlerinden hiç etkilenmedi.

KROMDA STOK



Salgın sonrasında krom fiyatı, 350-400 dolardan 200-210 dolara kadar geriledi. 200 dolarlık düşüş sonrasında bazı işletmeler, ocakları kapattı. Kromda üretim kapasitesinin yüzde 50’ler düzeyinde olduğu belirtiliyor.

Türkiye’de bazı yatırımcılar, düşen fiyatları fırsata çevirmek için krom stoklarını artırmaya başladı. 3-4 dolayında firma, krom stoklarını büyütüyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!