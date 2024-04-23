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        Haberler Dünyadan Madonna'ya bir dava daha - Magazin haberleri

        Madonna'ya bir dava daha

        Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, sahneye geç çıktığı için yine hayranlarıyla mahkemelik oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 17:35 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:35
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        Madonna, 'Celebration' (Kutlama) adlı turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Canlı performansları ve sahne gösterileriyle adından söz ettiren Madonna, bazı hayranlarının tepkisini çekmişti.

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        Şarkıcının New York'taki konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek şarkıcıya dava açmıştı. Madonna, davanın reddedilmesini isteyerek, "Konserin geç başlaması nedeniyle davacılar fark edilebilir bir zarar görmedi" demişti.

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        Şarkıcı, yine sahneye geç çıkmakla suçlanıyor. Washington konserine gelen hayranları Elizabeth Halper-Asefi, Mary Conoboy ile Nestor Monte Jr., Madonna'nın 'saygısızlık ettiğini' belirtti. Madonna'nın konserine bilet alan üç kişi, Madonna'nın sahneye iki saat geç çıktığını öne sürerek şikâyette bulundu.

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        Hayranların avukatları; "Tüketicileri sıcak, rahatsız edici bir arenada performansı için saatlerce beklemeye zorlamak, Madonna'nın kibirli ve hayranlarına karşı tamamen saygısız olduğunun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

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        Madonna'nın hayranları, sahneye 20.30'da çıkması planlanırken konserin 22.00'dan önce başlamadığını ileri sürdü. Ayrıca, performansı sırasında rahatsız edici bir sıcaklığın olduğu ve Madonna'nın çoğu şarkısını playback yaparak söylediğini iddia ettiler.

        #Madonna
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