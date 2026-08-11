'2 Aile Arasında'nın çekimleri tamamlandı
9 yıllık bekleyişin ardından beyazperdeye dönmeye hazırlanan '2 Aile Arasında' filminin setinde çekimler tamamlandı. Filmden neşeli kamera arkası görüntüleri de paylaşıldı
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 12:06 Güncelleme:
'Aile Arasında', 9 yılın ardından devam filmiyle 4 Aralık 2026'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
BKM yapımcılığında, senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği '2 Aile Arasında' filminin çekimleri tamamlandı.
9 yıl aradan sonra beyazperdeye dönmeye hazırlanan hikâyenin setinden, kahkaha dolu anların ve filmin neşeli atmosferinin yansıdığı yeni kamera arkası görüntüler de paylaşıldı.
Filmin oyuncu kadrosunda; Engin Günaydın, Demet Evgâr, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal yer alıyor.
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