AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan İbrahim Tatlıses'e ziyaret

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde İbrahim Tatlıses ile görüşen Hüseyin Yayman'a, AK Parti MKYK üyeleri Fatima Yurduseven ve Mehmet Ali Kurt eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İbrahim Tatlıses'e selamlarını ileten Yayman, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu sanatçıya tedavisinin nasıl gittiğini sordu.

İbrahim Tatlıses, bunun üzerine, "Süperim" karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok iyi bir hastane yaptığını ifade eden Tatlıses, tedavisinin iyi gittiğini söyledi. İbrahim Tatlıses, hastanedeki sağlık çalışanlarından övgüyle bahsetti.

Tatlıses, Şanlıurfada yapılacak TEKNOFESTe davet edildiğini anlattı.

Ziyarette, Mardin ve Urfa türkülerinden seslendiren Tatlıses, ziyaretçilerine tatlı ikramında bulundu.