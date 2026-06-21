Barbra Streisand'dan Anne Hathaway'e hamilelik kutlaması

Barbra Streisand, oyuncu Anne Hathaway'in üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklamasının ardından, Hathaway'in büyüyen karnını okşarken çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.

84 yaşındaki Hollywood yıldızı, Instagram sayfasından 43 yaşındaki Hathaway ve 45 yaşındaki eşi Adam Shulman'a tebrik mesajı yayımladı.

Fotoğrafta Hathaway'in belirginleşen karnına ellerini koyarak poz veren Streisand, "Anne ve Adam, bebek için tebrikler!" mesajını yazdı.

İki çocuk annesi Hathaway, önceki gün, üçüncü çocuğuna hamileliğini sosyal medyadan duyurmuştu.

2008'de tanıştığı ve 14 yıldır evli olduğu eşi Adam Shulman ile 10 yaşında Jonathan ve 6 yaşında Jack adında iki oğlu olan oyuncuya ünlü arkadaşlarından tebrik mesajları yağmıştı.

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Ünlü model Gigi Hadid, Hathaway'in hamilelik haberine "Evet, anneeee" diye tepki vermişti. Suki Waterhouse ise, "Senin adına çok mutluyum" demişti.

Hathaway, son zamanlarda, belirginleşmeye başlayan karnını gizleyen kıyafetlerle görüntülenmişti.