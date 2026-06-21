Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Barbra Streisand'dan Anne Hathaway'e hamilelik kutlaması

        Barbra Streisand'dan Anne Hathaway'e hamilelik kutlaması

        Ünlü oyuncu ve şarkıcı Barbra Streisand, Hollywood yıldızı Anne Hathaway'in üçüncü çocuğuna hamilelik haberini iç ısıtan bir fotoğrafla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 13:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bebek kutlaması

        Barbra Streisand, oyuncu Anne Hathaway'in üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklamasının ardından, Hathaway'in büyüyen karnını okşarken çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.

        84 yaşındaki Hollywood yıldızı, Instagram sayfasından 43 yaşındaki Hathaway ve 45 yaşındaki eşi Adam Shulman'a tebrik mesajı yayımladı.

        Fotoğrafta Hathaway'in belirginleşen karnına ellerini koyarak poz veren Streisand, "Anne ve Adam, bebek için tebrikler!" mesajını yazdı.

        İki çocuk annesi Hathaway, önceki gün, üçüncü çocuğuna hamileliğini sosyal medyadan duyurmuştu.

        2008'de tanıştığı ve 14 yıldır evli olduğu eşi Adam Shulman ile 10 yaşında Jonathan ve 6 yaşında Jack adında iki oğlu olan oyuncuya ünlü arkadaşlarından tebrik mesajları yağmıştı.

        REKLAM

        Ünlü model Gigi Hadid, Hathaway'in hamilelik haberine "Evet, anneeee" diye tepki vermişti. Suki Waterhouse ise, "Senin adına çok mutluyum" demişti.

        Hathaway, son zamanlarda, belirginleşmeye başlayan karnını gizleyen kıyafetlerle görüntülenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ERHAN KARAAL'IN KAÇIRILMA ANI

        Evinin önünden kaçırılan İBB KültürAŞ Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

        #Anne Hathaway
        #Barbra Streisand
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran ve ABD heyetleri İsviçre'de
        İran ve ABD heyetleri İsviçre'de
        İran medyası: Hürmüz'de geçişlere izin verilmiyor
        İran medyası: Hürmüz'de geçişlere izin verilmiyor
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT sona erdi
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT sona erdi
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Boşanma sonrası yanına gittiği babası öldürdü!
        Boşanma sonrası yanına gittiği babası öldürdü!
        Sorulmayan soruyu yanıtladı, vahşet ortaya çıktı!
        Sorulmayan soruyu yanıtladı, vahşet ortaya çıktı!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!