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        Haberler Magazin Buse Varol Tektaş: Alışveriş yapmaya geldim - Magazin haberleri

        Buse Varol Tektaş: Alışveriş yapmaya geldim

        Alişan ile Burak ve Eliz adında iki çocukları bulunan Buse Varol Tektaş, Etiler'de görüntülendi. Tektaş, "Okullar kapandıktan sonra bir tatil planımız olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        Tatil öncesi alışveriş turu

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; SHOW TV'nin sevilen programı 'Gelin Evi'nin sunuculuğunu yapan Buse Varol Tektaş, Etiler'de objektiflere yansıdı.

        Tektaş, tatil planları sorulunca "Okullar kapandıktan sonra bir tatil planımız olacak. Muhtemelen 26'sından itibaren gideceğiz. O tarihlere kadar buralardayız. İşimiz sezon finaline girdi. Şimdi de biraz alışveriş yapmaya geldim" ifadelerini kullandı.

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        #Buse Varol Tektaş
        #alişan
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