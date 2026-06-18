Buse Varol Tektaş: Alışveriş yapmaya geldim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; SHOW TV'nin sevilen programı 'Gelin Evi'nin sunuculuğunu yapan Buse Varol Tektaş, Etiler'de objektiflere yansıdı.

Tektaş, tatil planları sorulunca "Okullar kapandıktan sonra bir tatil planımız olacak. Muhtemelen 26'sından itibaren gideceğiz. O tarihlere kadar buralardayız. İşimiz sezon finaline girdi. Şimdi de biraz alışveriş yapmaya geldim" ifadelerini kullandı.