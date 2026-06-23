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        Haberler Dünyadan David ve Victoria Beckham'ın oğlu Romeo Beckham oyuncu oldu

        David ve Victoria Beckham'ın oğlu Romeo Beckham oyuncu oldu

        Bir dönem İngiltere Milli Takımı'nın en başarılı futbolcularından olan David Beckham ile eski Spice Girls üyesi, bugünün ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın oğlu Romeo Beckham, Hollywood'a giriş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 14:50 Güncelleme:
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        Romeo Beckham oyuncu oldu

        David ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Romeo Beckham, bu yılın sonlarında beyazperdede ilk oyunculuk deneyimini sergileyecek. Beckham çiftinin 23 yaşındaki oğlu, 'Forty Love' filmiyle Hollywood sahnesine çıkıyor.

        Film, tenis yıldızı Sacha Gallo'nun Paris'te büyük bir kupa kazanma umuduyla babasıyla birlikte yaptığı antrenmanların öyküsünü anlatıyor. Filmde, Romeo'nun canlandırdığı yükselen rakip, işleri alt üst ediyor, Sacha'nın oyun ve kendisi hakkındaki tüm önyargılarını sorgulamasına yol açıyor.

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        Pierre-Ange Carlotti'nin yönettiği, Fransız Rivierası'nda geçen filmde Romeo'ya Paul Kircher, Guillaume Canet, Catherine Deneuve ve Benjamin Voisin eşlik ediyor.

        Oyunculuk deneyimi öncesi kariyerine modellikle başlayan Romeo Beckham, film hakkında henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı, ancak 'Forty Love'dan yayımlanan ilk görüntülerde Romeo Beckham da ön plandaydı.

        Romeo, dört çocuklu Beckham çiftinin ikinci büyük çocuğu. Çiftin 27 yaşındaki ilk çocuğu Brooklyn, ailesiyle bağlarını tamamen koparmış durumda. Nicola Peltz ile evli olan Brooklyn, anne-babasıyla ve kardeşleriyle görüşmüyor. Beckham çiftinin 21 yaşındaki en küçük oğlu Cruz Beckham kariyerine müzik alanında devam ederken, tek kızları olan 14 yaşındaki Harper, annesinin izinden giderek moda ve güzellik dünyasına ilgi duyuyor.

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        #David Beckham
        #Victoria Beckham
        #Brooklyn Beckham
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