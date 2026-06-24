Deniz Seki'den yapay zeka yorumu: Hırsızlık olarak görüyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deniz Sekin, Etiler'deki bir eczaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Şarkıcı, "Bazı eksik ilaçlarım vardı. Onları almaya geldim. Çok güzel bir şarkımız geliyor. Çok yakında, sürpriz..." ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKAYA GICIĞIM"

Basın mensuplarının yapay zeka ile ilgili sorularına sert bir yanıt veren Seki, "Bir müzisyene, bir sanatçıya bunu sormayın. Ben onu hırsızlık olarak görüyorum. Yapay zekaya gıcığım" dedi.

"AZ YİYORUM VE YÜRÜYÜŞ YAPIYORUM"

Seki, "Formunuzu nasıl korursunuz?" sorusuna ise; "Az yiyorum, yürüyüş yapıyorum o kadar" diyerek güldü. Şarkıcı, aşk sorularına ise yanıt vermeden oradan ayrıldı.