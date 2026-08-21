Edis Harbiye'de hayranlarıyla buluştu
Şarkıcı Edis, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserde sevenleriyle buluştu
Giriş: 21 Ağustos 2026 - 07:41 Güncelleme:
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Edis, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi.
Edis; 'Martılar', 'Arıyorum' ve 'Benim Ol' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra yeni eserlerini de seslendirdi.
Konseri izleyenler arasında; Oğulcan Engin, İlayda Alişan ve Hazal Filiz Küçükköse gibi tanınmış isimler de yer aldı.
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