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        Haberler Magazin Edis Harbiye'de hayranlarıyla buluştu

        Edis Harbiye'de hayranlarıyla buluştu

        Şarkıcı Edis, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserde sevenleriyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 07:41 Güncelleme:
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        Harbiye'de hayranlarıyla buluştu

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Edis, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

        Edis; 'Martılar', 'Arıyorum' ve 'Benim Ol' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra yeni eserlerini de seslendirdi.

        Konseri izleyenler arasında; Oğulcan Engin, İlayda Alişan ve Hazal Filiz Küçükköse gibi tanınmış isimler de yer aldı.

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        #Edis
        #Harbiye
        #etiket
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