Edis Harbiye'de hayranlarıyla buluştu

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Edis, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Edis; 'Martılar', 'Arıyorum' ve 'Benim Ol' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra yeni eserlerini de seslendirdi.

Konseri izleyenler arasında; Oğulcan Engin, İlayda Alişan ve Hazal Filiz Küçükköse gibi tanınmış isimler de yer aldı.