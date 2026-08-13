Eftal Gülbudak vefat etti

Oyuncu Eftal Gülbudak'tan acı haber geldi. Gülbudak, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun vefat haberini İBB Şehir Tiyatroları sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "İBB Şehir Tiyatroları'nın değerli sanatçılarından Eftal Gülbudak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli sanatçımız Eftal Gülbudak'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tiyatro camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Film-San Vakfı da sosyal medya hesabından taziye paylaşımında bulundu. Yapılan paylaşımda, "Oyuncu Eftal Gülbudak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.