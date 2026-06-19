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        Haberler Magazin Anne Hathaway, üçüncü kez anne oluyor - Magazin haberleri

        Anne Hathaway, üçüncü kez anne oluyor

        Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu belirginleşen karnını paylaştığı bir sosyal medya gönderisiyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        People dergisi tarafından 'Dünyanın En Güzel Kadını' ilan edilen Anne Hathaway, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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        Belirginleşen karnını gösteren 43 yaşındaki aktris, gönderisine Arctic Monkeys'in 'Baby, I'm Yours' şarkısını ekledi.

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        Son dönemde katıldığı etkinliklerde bol ve dökümlü kıyafetler tercih eden ABD'li oyuncunun, mayıs ayındaki bir moda defilesinde ve haziran başında New York'taki görüntülerinde hamileliğini gizlemeye çalıştığı dikkat çekmişti.

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        2008 yılından beri birlikte olduğu ve 14 yıldır evli olduğu Adam Shulman ile birlikteliğinden Jonathan (10) ve Jack (6) adında iki oğlu bulunan Hathaway, daha önce verdiği röportajlarda anne olma sürecinin kendisi için 'karmaşık' geçtiğini itiraf etmişti.

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        Ünlü oyuncu o dönem, "Anne olana kadar bu dünyaya tam anlamıyla ayak basmış hissetmiyordum. Annelik, içimdeki tüm gereksiz karmaşayı sonlandırmamı ve kendime karşı tamamen dürüst olmamı sağladı" ifadelerini kullanmıştı.

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        Ailesinin mahremiyetine büyük önem veren ve çocuklarını göz önünden uzak büyütmeyi tercih eden yıldız, bu kararının çocuklarının kendi hayatlarını özgürce şekillendirebilmesi için bir gereklilik olduğunu vurgulamıştı.

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        Öte yandan, nisan ayında bir röportaj sırasında "İnşallah" kelimesini kullanmasıyla gündeme gelen Oscar ödüllü Hathaway'e, 'The Devil Wears Prada 2' (Şeytan Marka Giyer 2) adlı filminin galasında bir hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etmişti.

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