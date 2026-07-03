Başak Gümülcinelioğlu'nun aile tatili
Oyuncu çift Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak oğulları Devin ile birlikte Bodrum tatilinde görüntülendi
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 11:53 Güncelleme:
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Başak Gümülcinelioğlu, eşi Çağrı Çıtanak ve oğlu Devin ile birlikte tatil yapmak için Bodrum'da bulunuyor.
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Bir plajda görüntülenen oyuncu çift, oğullarının ayaklarını denize soktu.
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Geçtiğimiz yıl kasım ayında Devin'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan Gümülcinelioğlu ile Çıtanak'ın bebekleriyle deniz kıyısında eğlenceli vakit geçirdi.