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        Haberler Magazin Başak Gümülcinelioğlu'nun aile tatili

        Başak Gümülcinelioğlu'nun aile tatili

        Oyuncu çift Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak oğulları Devin ile birlikte Bodrum tatilinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Başak Gümülcinelioğlu, eşi Çağrı Çıtanak ve oğlu Devin ile birlikte tatil yapmak için Bodrum'da bulunuyor.

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        Bir plajda görüntülenen oyuncu çift, oğullarının ayaklarını denize soktu.

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        Geçtiğimiz yıl kasım ayında Devin'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan Gümülcinelioğlu ile Çıtanak'ın bebekleriyle deniz kıyısında eğlenceli vakit geçirdi.

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        Oğullarıyla deniz kenarında oyun oynayarak vakit geçiren çift, daha sonra birlikte yürüyüş yaptı.

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        Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #Başak Gümülcinelioğlu
        #Çağrı Çıtanak
        #Devin Çıtanak
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