Bora Cengiz: İlk sene-i devriyemiz
Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, ilişkilerinin birinci yılını romantik bir paylaşımla kutladı
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 23:25 Güncelleme:
1
Ahu Yağtu, geçtiğimiz yıl meslektaşı Bora Cengiz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
2
Birlikte çıktıkları tatiller ve sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle sık sık gündeme gelen oyuncu çift, ilişkilerinde bir yılı geride bıraktı.
3
Aşkları doludizgin devam eden Yağtu ve Cengiz, birlikteliklerinin yıl dönümünü ortak bir paylaşımla kutladı.
4
"İLK SENE-İ DEVRİYEMİZ"
Bora Cengiz, sevgilisiyle yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından, "İlk sene-i devriyemiz" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
5
Öte yandan Ahu Yağtu, 2012 yılında komedyen Cem Yılmaz ile evlenmiş, aynı yıl oğulları Kemal'in doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğunu yaşamıştı. Çift, 2013 yılında yollarını ayırmıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ