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        Haberler Magazin Bora Cengiz: İlk sene-i devriyemiz

        Bora Cengiz: İlk sene-i devriyemiz

        Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, ilişkilerinin birinci yılını romantik bir paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 23:25 Güncelleme:
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        Ahu Yağtu, geçtiğimiz yıl meslektaşı Bora Cengiz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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        Birlikte çıktıkları tatiller ve sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle sık sık gündeme gelen oyuncu çift, ilişkilerinde bir yılı geride bıraktı.

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        Aşkları doludizgin devam eden Yağtu ve Cengiz, birlikteliklerinin yıl dönümünü ortak bir paylaşımla kutladı.

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        "İLK SENE-İ DEVRİYEMİZ"

        Bora Cengiz, sevgilisiyle yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından, "İlk sene-i devriyemiz" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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        Öte yandan Ahu Yağtu, 2012 yılında komedyen Cem Yılmaz ile evlenmiş, aynı yıl oğulları Kemal'in doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğunu yaşamıştı. Çift, 2013 yılında yollarını ayırmıştı.

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        #Ahu Yağtu
        #Bora Cengiz
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