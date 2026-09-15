Defne Samyeli sezonu kapatmadı
Defne Samyeli, Antalya tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu
Giriş: 15 Eylül 2026 - 20:07 Güncelleme:
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Defne Samyeli, tatil sezonunu henüz kapatmadı. Ünlü isim, Antalya'da deniz ve güneşin tadını çıkararak yorgunluk atmaya devam ediyor.
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Samyeli, Kemer'de geçirdiği tatilden renkli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Güneşli havanın keyfini çıkaran Defne Samyeli,, deniz manzarası eşliğinde dinlenirken objektif karşısına geçti.