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        Haberler Magazin Defne Samyeli sezonu kapatmadı

        Defne Samyeli sezonu kapatmadı

        Defne Samyeli, Antalya tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 20:07 Güncelleme:
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        Defne Samyeli, tatil sezonunu henüz kapatmadı. Ünlü isim, Antalya'da deniz ve güneşin tadını çıkararak yorgunluk atmaya devam ediyor.

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        Samyeli, Kemer'de geçirdiği tatilden renkli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Güneşli havanın keyfini çıkaran Defne Samyeli,, deniz manzarası eşliğinde dinlenirken objektif karşısına geçti.

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        2 çocuk annesi 54 yaşındaki Samyeli, fit görünümü ve yıllara meydan okuyan görüntüsüyle de takipçilerinden beğeni topladı.

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        #defne samyeli
        #Antalya
        #ünlü
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