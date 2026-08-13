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        Haberler Magazin Ece Erken: 23 yıl geçmiş

        Ece Erken: 23 yıl geçmiş

        'Lise Defteri' dizisinin oyuncuları Emre Altuğ ve Ece Erken, yıllar sonra Çeşme'de buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 18:57 Güncelleme:
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        2003-2004 yılları arasında ekranlara gelen dönemin gençlik dizisi 'Lise Defteri' oyuncuları, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

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        Dizide 'Kerim' ve 'Nil' karakterleriyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile sunucu Ece Erken, Çeşme'de buluştu.

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        Ece Erken, nostalji dolu o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Paylaşımına "2003’ten bu yana... 23 yıl geçmiş" notunu düşen Erken'in bu karesi, dizinin hayranları tarafından ilgi gördü.

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        #Ece Erken
        #Lise Defteri
        #emre altuğ
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