Ece Erken: 23 yıl geçmiş
'Lise Defteri' dizisinin oyuncuları Emre Altuğ ve Ece Erken, yıllar sonra Çeşme'de buluştu
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 18:57 Güncelleme:
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2003-2004 yılları arasında ekranlara gelen dönemin gençlik dizisi 'Lise Defteri' oyuncuları, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
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Dizide 'Kerim' ve 'Nil' karakterleriyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile sunucu Ece Erken, Çeşme'de buluştu.
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Ece Erken, nostalji dolu o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.