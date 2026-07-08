Gülçin Ergül'den 'Hepsi' açıklaması: Beni kullandılar

"KARALAMA ÇALIŞMASIYDI"

Gülçin Ergül, daha sonra "Bu durum bence tamamen bir karalama çalışmasıydı. Evet, ayrılma sebebi olarak ben gösterildim ama eski ekip arkadaşlarım etkileşim almak için beni kullandı. Bunlar yapıldı. Ben her seferinde konuşmamak için çok çaba sarf ettim. Hatta bazı barışma adımları da attım ama onlar da yanlış anlaşıldı. Herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.