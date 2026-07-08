Gülçin Ergül'den 'Hepsi' açıklaması: Beni kullandılar
'Hepsi' grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, o dönem gruptan ayrılması nedeniyle tepki çekmişti. Eski grup arkadaşlarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan şarkıcı, "Etkileşim için beni kullandılar" dedi
Gülçin Ergül, 2000'li yılların popüler müzik gruplarından 'Hepsi' ile adını duyurmuş daha sonra da gruptan ayrılarak müzik kariyerine bireysel olarak devam etmişti.
Ergül ve eski grup arkadaşları; Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer, daha önce yıllar sonra yeniden bir araya gelip ortak bir projede buluşacakları sırada anlaşmazlık yaşayarak yollarını ayırmıştı.
Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer ile arkadaşlığını bir dargın bir barışık şekilde sürdüren Gülçin Ergül, eski grup arkadaşlarına yönelik yeni açıklamalarda bulundu.
"HER GRUBUN BİR ÖMRÜ VAR"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Derya Uluğ'un Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserini izlemeye giden Ergül, eski grubu 'Hepsi'nin dağılmasıyla ilgili "Keşke dağılmasaydık diyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Keşke" demiyorum çünkü nasipte ne varsa her zaman o oluyor. Ben bu konuda kaderci düşünüyorum. Sonrasında da kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bazı şeyleri grupla birlikte yapamazdım, zaten yasaktı. Her grupta buna benzer süreçler yaşanıyor. Her grubun bir ömrü var. Ancak çok profesyonel olursanız dağılmazsınız.
Grubun dağılmasının sorumlusu olarak gösterilmesiyle ilgili de konuşan şarkıcı, kendisine yönelik haksız bir algı oluşturulduğunu söyledi.
"KARALAMA ÇALIŞMASIYDI"
Gülçin Ergül, daha sonra "Bu durum bence tamamen bir karalama çalışmasıydı. Evet, ayrılma sebebi olarak ben gösterildim ama eski ekip arkadaşlarım etkileşim almak için beni kullandı. Bunlar yapıldı. Ben her seferinde konuşmamak için çok çaba sarf ettim. Hatta bazı barışma adımları da attım ama onlar da yanlış anlaşıldı. Herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.