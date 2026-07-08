Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gülçin Ergül'den 'Hepsi' açıklaması: Beni kullandılar

        Gülçin Ergül'den 'Hepsi' açıklaması: Beni kullandılar

        'Hepsi' grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, o dönem gruptan ayrılması nedeniyle tepki çekmişti. Eski grup arkadaşlarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan şarkıcı, "Etkileşim için beni kullandılar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 08:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Gülçin Ergül, 2000'li yılların popüler müzik gruplarından 'Hepsi' ile adını duyurmuş daha sonra da gruptan ayrılarak müzik kariyerine bireysel olarak devam etmişti.

        2

        Ergül ve eski grup arkadaşları; Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer, daha önce yıllar sonra yeniden bir araya gelip ortak bir projede buluşacakları sırada anlaşmazlık yaşayarak yollarını ayırmıştı.

        3

        Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer ile arkadaşlığını bir dargın bir barışık şekilde sürdüren Gülçin Ergül, eski grup arkadaşlarına yönelik yeni açıklamalarda bulundu.

        4

        "HER GRUBUN BİR ÖMRÜ VAR"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Derya Uluğ'un Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserini izlemeye giden Ergül, eski grubu 'Hepsi'nin dağılmasıyla ilgili "Keşke dağılmasaydık diyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Keşke" demiyorum çünkü nasipte ne varsa her zaman o oluyor. Ben bu konuda kaderci düşünüyorum. Sonrasında da kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bazı şeyleri grupla birlikte yapamazdım, zaten yasaktı. Her grupta buna benzer süreçler yaşanıyor. Her grubun bir ömrü var. Ancak çok profesyonel olursanız dağılmazsınız.

        5

        Grubun dağılmasının sorumlusu olarak gösterilmesiyle ilgili de konuşan şarkıcı, kendisine yönelik haksız bir algı oluşturulduğunu söyledi.

        6

        "KARALAMA ÇALIŞMASIYDI"

        Gülçin Ergül, daha sonra "Bu durum bence tamamen bir karalama çalışmasıydı. Evet, ayrılma sebebi olarak ben gösterildim ama eski ekip arkadaşlarım etkileşim almak için beni kullandı. Bunlar yapıldı. Ben her seferinde konuşmamak için çok çaba sarf ettim. Hatta bazı barışma adımları da attım ama onlar da yanlış anlaşıldı. Herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD Başkanı Trump için Beştepe'de karşılama töreni

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı

        #gülçin ergül
        #hepsi
        #Eren Bakıcı
        #Cemre Kemer
        #Yasemin Yürük
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Ünlü çiftin aile tatili
        Ünlü çiftin aile tatili
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        ‘Kapıyı kilitledim mi?’ şüphesinin asıl nedeni!
        ‘Kapıyı kilitledim mi?’ şüphesinin asıl nedeni!