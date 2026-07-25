İnci Türkay'ın oğlu Ali üniversiteden mezun oldu

Türkay paylaşımında, "Bugün kalbimde gurur, mutluluk ve şükür aynı anda var. Canım oğlum, LSE'den mezun oldun. Emeklerinin, azminin ve hayallerinin karşılığını aldığın bu şahane günde seninle tarifsiz bir gurur duyuyorum. Yolun hep açık olsun, kalbin hep beyaz hep cesur kalsın. Seni her şeyden çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.