İnci Türkay'ın oğlu Ali üniversiteden mezun oldu
İnci Türkay, Londra'daki lisans eğitimini başarıyla tamamlayan oğlu Ali Eroğlu'nun mezuniyet sevincini takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, "Bu şahane günde seninle tarifsiz bir gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı
Bir dönemin popüler dizisi 'Sihirli Annem'de canlandırdığı 'Betüş' karakteriyle tanınan oyuncu İnci Türkay, oğlu Ali Eroğlu'nun mezuniyet sevincini yaşadı.
Uzun yıllardır eşi Atilla Saral ve oğlu Ali ile birlikte Londra'da yaşayan Türkay, geçtiğimiz aylarda oğlunun üniversite eğitimini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.
Ünlü oyuncu, bu kez oğlunun London School of Economics and Political Science (LSE) bünyesindeki lisans eğitimini tamamlamasının ardından düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.
54 yaşındaki oyuncu, Ali'nin kep attığı ve diploma aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Türkay paylaşımında, "Bugün kalbimde gurur, mutluluk ve şükür aynı anda var. Canım oğlum, LSE'den mezun oldun. Emeklerinin, azminin ve hayallerinin karşılığını aldığın bu şahane günde seninle tarifsiz bir gurur duyuyorum. Yolun hep açık olsun, kalbin hep beyaz hep cesur kalsın. Seni her şeyden çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.
Türkay'ın bu paylaşımına Evrim Akın, Doğa Rutkay Kamal ve Ayşen İnci gibi ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı.