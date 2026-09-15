Jennifer Lopez 18 milyon dolarlık evinin kapılarını açtı

Lopez, son üç yıldır Batı Los Angeles'taki Bel Air semtinde bulunan 60 milyon dolarlık devasa malikanede yaşıyordu. O, eski eşi Ben Affleck ile paylaştığı evdi. İkili, boşandıktan sonra evi satmakta zorlandı. Konuk evi, tenis kortu ve sonsuzluk havuzu olan evi, Affleck'in daha sonra tamamen Lopez'e devrettiği öğrenildi.