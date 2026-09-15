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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez 18 milyon dolarlık evinin kapılarını açtı

        Jennifer Lopez 18 milyon dolarlık evinin kapılarını açtı

        Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten boşandıktan sonra taşındığı 18 milyon dolarlık evinin içinden kareleri ilk kez paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 15:25 Güncelleme:
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        Jennifer Lopez, ABD'nin California eyaletinde ünlülerin yaşadığı lüks şehir Hidden Hills'te bulunan 18 milyon dolarlık yeni rüya evinin kapılarını açtı.

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        57 yaşındaki şarkıcı, 2024'te eşi Ben Affleck'ten ayrılmasının ardından geçen yıl bu evi satın almıştı. JLo, bir yıllık tadilatın ardından mayıs ayında evine taşındı.

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        Lopez, önceki gün sosyal medyada evinin içinden fotoğraflar paylaştı. Piyanosunun başında, yatak odasında pozlar veren Lopez, evinin çiçeklerle dolu salonundan ve farklı bölümlerinden fotoğraflar yayımladı.

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        Lopez, kendi zevkine göre dekore ettiği evini, "İlham panosu hayata geçtiğinde" notuyla takipçilerine gösterdi.

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        Sanatçı, geçen ay da evinin banyosundan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.

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        Lopez'in komşuları arasında Kim Kardashian, Kylie Jenner gibi ünlü isimler yer alıyor.

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        Sanatçı, Şubat 2025'te Hidden Hills'te 8 bin 600 metrekarelik yeni binicilik çiftliği de satın aldı.

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        Lopez, son üç yıldır Batı Los Angeles'taki Bel Air semtinde bulunan 60 milyon dolarlık devasa malikanede yaşıyordu. O, eski eşi Ben Affleck ile paylaştığı evdi. İkili, boşandıktan sonra evi satmakta zorlandı. Konuk evi, tenis kortu ve sonsuzluk havuzu olan evi, Affleck'in daha sonra tamamen Lopez'e devrettiği öğrenildi.

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        Nisan ayında Lopez, evin satış fiyatında büyük bir indirim yaparak 50 milyon dolara yeniden satışa çıkardı. Evin henüz satılıp satılmadığı bilinmiyor.

        İlan metninde mülk, "ünlülerin en gözde malikanesi" olarak tanımlandı.

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        Affleck'ten boşanmasının ardından, eski eşi Marc Anthony'den olan ikizleri Emme ve Max ile yaşamaya başlayan Lopez, 18 yaşına giren çocuklarının üniversiteye başlamasıyla evinde yalnız yaşamaya başladı.

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        #Jennifer Lopez
        #jennifer lopezin evi
        #Ben Affleck
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