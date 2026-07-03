Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle tatilde
Kaya Çilingiroğlu tatil sezonunu kız arkadaşı Aslım Kan ile Çeşme'de açtı
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:48 Güncelleme:
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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Kaya Çilingiroğlu, bir süredir aşk yaşadığı Aslım Kan ile Çeşme’de tatil yapıyor.
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Sevgililer önceki gün plajdaydı. İlerleyen saatlerde tek başına denize giren Kaya Çilingiroğlu, bir süre yüzdükten sonra sevgilisinin yanına döndü.
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Kaya Çilingiroğlu akşama doğru tekrar denize girdi, Aslım Kan ise ona yine eşlik etmedi, deniz kenarından sevgilisini izlemekle yetindi.