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        Haberler Magazin Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle tatilde

        Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle tatilde

        Kaya Çilingiroğlu tatil sezonunu kız arkadaşı Aslım Kan ile Çeşme'de açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Kaya Çilingiroğlu, bir süredir aşk yaşadığı Aslım Kan ile Çeşme’de tatil yapıyor.

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        Sevgililer önceki gün plajdaydı. İlerleyen saatlerde tek başına denize giren Kaya Çilingiroğlu, bir süre yüzdükten sonra sevgilisinin yanına döndü.

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        Kaya Çilingiroğlu akşama doğru tekrar denize girdi, Aslım Kan ise ona yine eşlik etmedi, deniz kenarından sevgilisini izlemekle yetindi.

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        İkili keyifli günün ardından plajdan ayrılırken basın mensuplarıyla karşılaştı.

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        62 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu, kendisinden 26 yaş küçük olan sevgilisiyle aralarındaki yaş farkını soran muhabirlere yanıt vermedi.

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        #kaya çilingiroğlu
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