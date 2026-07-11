Sinem Kobal, kızlarıyla sahilde oyunlar oynadı
Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla ile tatilin tadını çıkarıyor. Tatili boyunca çocuklarıyla yakından ilgilenen oyuncu, kızlarıyla oyunlar oynayıp keyifli anlar geçirdi
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 17:21 Güncelleme:
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Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal, özel hayatından kareleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
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Ünlü oyuncu, tatil sezonunu ailesiyle birlikte geçirerek enerji depoluyor.
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Kobal, son olarak kızlarıyla çıktığı tatilden fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak bu anları ölümsüzleştirdi.
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Paylaşımlarda, bol bol güneşlenen ve denizin keyfini çıkaran oyuncunun tatilin tadını doyasıya çıkardığı görüldü.
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2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, 2020'de Lalin'i, 2022'de ise Leyla'yı kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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Kobal, tatili boyunca kızlarıyla yakından ilgilenerek sahilde Lalin ve Leyla ile oyun oynayıp keyifli anlar geçirdi.