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        Haberler Magazin Sinem Kobal, kızlarıyla sahilde oyunlar oynadı

        Sinem Kobal, kızlarıyla sahilde oyunlar oynadı

        Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla ile tatilin tadını çıkarıyor. Tatili boyunca çocuklarıyla yakından ilgilenen oyuncu, kızlarıyla oyunlar oynayıp keyifli anlar geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 17:21 Güncelleme:
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        Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal, özel hayatından kareleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

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        Ünlü oyuncu, tatil sezonunu ailesiyle birlikte geçirerek enerji depoluyor.

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        Kobal, son olarak kızlarıyla çıktığı tatilden fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak bu anları ölümsüzleştirdi.

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        Paylaşımlarda, bol bol güneşlenen ve denizin keyfini çıkaran oyuncunun tatilin tadını doyasıya çıkardığı görüldü.

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        2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, 2020'de Lalin'i, 2022'de ise Leyla'yı kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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        Kobal, tatili boyunca kızlarıyla yakından ilgilenerek sahilde Lalin ve Leyla ile oyun oynayıp keyifli anlar geçirdi.

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        Oyuncu, fit görünümü ile de takipçilerinin beğenisini topladı.

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        #sinem kobal
        #lalin
        #leyla
        #Kenan İmirzalıoğlu
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