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        Haberler Magazin Yasemin Kay Allen: Seni bol bol öpücük bekliyor

        Yasemin Kay Allen: Seni bol bol öpücük bekliyor

        Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, eşi Erdal Kaya ile romantik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Allen, paylaşımına "Umarım öpücükleri seviyorsundur çünkü seni bol bol öpücük bekliyor" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 22:04 Güncelleme:
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        Yasemin Kay Allen, ocak ayında uzun zamandır birlikte olduğu eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta dünyaevine girmişti.

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        Temmuz ayında İstanbul Boğazı'nda arkadaşlarıyla gecikmeli bir düğün töreni düzenleyen çift, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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        Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya çiftinden romantik yeni fotoğraflar geldi. Allen, eşiyle birbirlerini öpücüğe boğdukları anları takipçileriyle buluşturdu.

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        Ünlü oyuncu o kareleri, "Yapışık ikiz eşin için tebrikler. Umarım öpücükleri seviyorsundur çünkü seni bol bol öpücük bekliyor" notuyla yayımladı.

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        Erdal Kaya ise eşinin paylaşımına, "Güzel günler" yorumunu yaptı.

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        #Yasemin Kay Allen
        #Erdal Kaya
        #oyuncu
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