Kate Winslet 'Adolescence' dizisinin ikinci sezonuna giriyor

Sorunlu bir gencin yargılanma hikayesini temel alan ve büyük ses getiren 'Adolescence' dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar başladı. Yeni sezonda Kate Winslet'ın kadroya katılmasıyla, Hollywood ihtişamının da İngiliz yapımı diziye ekleneceği öğrenildi.

Psikolojik dramanın şu anda geliştirilmekte olan yeni sezon hikayesinde Oscar ödüllü oyuncunun başrol oynaması bekleniyor.

Dizinin başrol oyuncusu ve yapımcısı Stephen Graham, ocak ayındaki Altın Küre Ödülleri'nde devam dizisinin geleceğinin sinyalini vermişti. Graham, 'En İyi Erkek oyuncu ödülünü aldıktan sonra, senarist Jack Thorne ile planları olduğunu söylemişti. Graham, "Üç dört yıl içinde ortaya çıkaracağız, bu yüzden beklemede kalın" demiş olsa da Winslet'in projeye dahil olması haberi, dizinin daha önce düşünüldüğünden erken tarihe alındığını gösteriyor.

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Dizinin ilk sezonunda Erin Doherty ve 13 yaşındaki Jamie rolünde Owen Cooper da başrollerdeydi. Dizi, bir kızı öldürmekle suçlandıktan sonra tutuklanan ergenlik çağındaki çocuğun hikayesini anlatıyordu.

Owen Cooper, dizideki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Primetime Emmy Ödülü'nü kazandı ve bu ödülü kazanan en genç erkek oyuncu oldu

Birçok ödül kazanan ve 145 milyondan fazla izlenme ile Netflix'in en büyük yapımlarından biri olan 'Adolescence' için, hem Graham hem de Thorne, Jamie ve ailesinin hikayesinin sona erdiğini söylemiş ve yeni sezonun yeni bir olay örgüsüyle birlikte gerçekleşeceğinin sinyalini vermişti. Dizinin yeni sezonda da yine gençliğin karanlık yönlerini ele alması bekleniyor.