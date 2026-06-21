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        Haberler Magazin Kazım Koyuncu vefatının 21'inci yılında "Kazım'a Şarkılar Söylüyoruz" konseri ile anıldı

        Kazım Koyuncu vefatının 21'inci yılında anıldı

        "Şair ceketli çocuk" olarak tanınan sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 21'inci yılında "Kazım'a Şarkılar Söylüyoruz" konseri ile yad edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 15:26 Güncelleme:
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        Vefatının 21'inci yılında anıldı

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; kanser nedeniyle 33 yaşında, 2005 yılında hayatını kaybeden Kazım Koyuncu, vefatının 21'inci yılında unutulmadı. Merhum sanatçı, "Kazım'a Şarkılar Söylüyoruz" konseri ile anıldı. Sevilen sanatçılar ve Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce İstanbullu, sanatçının hafızalara kazınan eserlerini hep bir ağızdan seslendirdi. Duygu yüklü konserde Koyuncu'nun bestelerinin yanı sıra kendi anlatımlarından, özel arşiv görüntülerinden ve hayatından kesitler de seyirciyle buluştu.

        Sunuculuğunu Berkay Ateş ve Seda Türkmen'in, orkestra şefliğini Murat Çorak'ın üstlendiği gecede; Aydoğan Topal, Cahit Berkay, Emrah Karaca, Erdal Bayrakoğlu, Erdal Güney, Erdoğan Emir, Hopa Kent Orkestrası, İlknur Yakupoğlu, Niyazi Koyuncu, Peradi Ensemble, Selçuk Balcı ve Şevval Sam sahne aldı.

        GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

        Sahneden indikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şevval Sam, Kazım Koyuncu ile olan arkadaşlıkları hakkında konuştu. Duygusal anlar yaşayan Sam, konuşurken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

        Şevval Sam, şu ifadeleri kullandı: Şarkıyı duyunca 'Gül Beyaz' aklıma geldi. Kendimi tutamadım, darmadağın oldum. Ben sokakta birbirine sarılan insanlar gördüğümde, birbirine yol veren gülümseyen insanlar gördüğümde de ağlıyorum. Kazım o kadar dürüst bir ruhtu ki; güçlü, alçak gönüllüydü menfaatçi değildi. 'Gül Beyaz' dönemi hayatımın en güzel dönemidir. Bu gece gelince resmini gördüm çok etkilendim. Kazım bize bu şarkıyla iz bıraktı, Volkan (Konak) bize bu şarkıyla veda etti. Volkan'ın anmadan geçemedim. Karadeniz algısını Türkiye'de değiştiren ve gençlerinin Karadenizli olmalarından gurur duymalarına vesile olmuş iki karakter gencecik yaşta gittiler.

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        "AĞABEYİMİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

        Rahmetli Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, da ağabeyi için "Ağabeyim rahmetli olduğunda ben 20 yaşındaydım. Aradan 21 yıl geçmiş... Onun yolundan ve izinden gidiyorum. Bayrağı bana teslim edip gitti. Bu akşam burayı dolduran binlerce seveni ile hep bir ağızdan ona şarkılar söyleyeceğiz. Kazım ağabeyimi çok özlüyorum" dedi.

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