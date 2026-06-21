Kim Kardashian sarışın oldu

Kim Kardashian, ABD'nin Los Angeles kentinde görüntülendiğinde Marilyn Monroe'dan ilhamla platin sarısına dönüşürdüğü saçlarıyla dikkat çekti.

Realite şov yıldızı bir dermatoloji kliniğindeki randevusuna giderken omuz hizasındaki platin sarısı saçlarıyla görüntülendi.

45 yaşındaki Kardashian, trençkot ve güneş gözlüğünden oluşan kombinine bir beyzbol şapkası da eklemişti.

REKLAM

Kardashian, daha önce 2022 Met Gala'da Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giydiğinde benzer bir sarışın bir görünüm sergilemişti.

Kardashian, Monroe'nun 1962'de Madison Square Garden'da John F. Kennedy'nin 45'inci doğum günü kutlamasında ona doğum günü şarkısını söylerken giydiği elbiseyi tanıtırken platin sarısı saçlarına şık bir topuz görünümü vermişti.