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        Haberler Dünyadan Kim Kardashian sarışın oldu

        Kim Kardashian sarışın oldu

        Esmer haliyle tanınan realite şov yıldızı Kim Kardashian Marilyn Monroe'dan ilhamla platin sarısına çevirdiği saçlarıyla yeni imajını sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 11:24 Güncelleme:
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        Sarışın oldu

        Kim Kardashian, ABD'nin Los Angeles kentinde görüntülendiğinde Marilyn Monroe'dan ilhamla platin sarısına dönüşürdüğü saçlarıyla dikkat çekti.

        Realite şov yıldızı bir dermatoloji kliniğindeki randevusuna giderken omuz hizasındaki platin sarısı saçlarıyla görüntülendi.

        45 yaşındaki Kardashian, trençkot ve güneş gözlüğünden oluşan kombinine bir beyzbol şapkası da eklemişti.

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        Kardashian, daha önce 2022 Met Gala'da Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giydiğinde benzer bir sarışın bir görünüm sergilemişti.

        Kardashian, Monroe'nun 1962'de Madison Square Garden'da John F. Kennedy'nin 45'inci doğum günü kutlamasında ona doğum günü şarkısını söylerken giydiği elbiseyi tanıtırken platin sarısı saçlarına şık bir topuz görünümü vermişti.

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        #kim kardashian
        #sarışın
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