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        Haberler Magazin Kıraç: Konserlerime karavanla gidiyorum - Magazin haberleri

        Kıraç: Konserlerime karavanla gidiyorum

        Konserlerine karavanla gittiğini söyleyen şarkıcı Kıraç, geçtiğimiz haftalarda midesindeki rahatsızlık nedeniyle Haluk Levent'in yerine sahneye çıkması hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 17:06 Güncelleme:
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        "Konserlerime karavanla gidiyorum"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kıraç, Etiler'deki ofisinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, "Konserden konsere gidiyoruz. Bir seri yakaladık, çok da keyif alıyoruz. Repertuvarları da değiştiriyoruz. İnsanlara keyifli konserler sunuyoruz" dedi. Doğa ve kamp sevgisi hakkında konuşan Kıraç, "Salda Gölü'ne gittik, konserimiz de vardı... Biraz oralarda kaldık. Teknoloji de gelişti, şehirler değişik yaşama büründü. Ben de onu dengeliyorum. Bir tane karavanım var. Konserlere gidiyoruz, bazen de kamplar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Ayşe Şule Bilgiç ve eşi Kıraç
        Ayşe Şule Bilgiç ve eşi Kıraç
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        "BİZLER AĞABEYLERİMİZDEN ÖRNEK ALDIK"

        Geçtiğimiz haftalarda midesinden rahatsızlık geçiren Haluk Levent'in yerine sahneye çıkan Kıraç, konuyla ilgili ise "Haluk Levent şarkısı hiç söylememiştim, o gün de bir Haluk Levent şarkısı söyledim. Ona da geçmiş olsun. Konuştuk gerçi daha iyi. Bizim kuşakta yardımlar hep normaldir. Bizler de ağabeylerimizden örnek aldık" dedi.

        Öte yandan 17 Haziran'da 54'üncü yaşına giren şarkıcı için eşi Ayşe Şule Bilgiç, röportaj esnasında pasta getirdi. Kıraç yeni yaşı hakkında ise "50'ler iyi geçiyor. Dünyaya daha sevgi dolu bakıyorum. Dileğim, bu sene artık bir şampiyonluk istiyoruz. Fenerbahçemiz ile bir şampiyonluk istiyorum. Ailemle birlikte sağlık istiyorum. İşlerimiz şükür zaten güzel" dedi.

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        "EŞİMİN SEVMEDİĞİM HİÇBİR HUYU YOK"

        Pastayı üfledikten sonra Kıraç'ın eşi Ayşe Şule Bilgiç, "Eşimin sevmediğim hiçbir huyu yok. Zaman içerisinde de sevmediğim huyları zaman geçtikçe nedenleri ile beraber anlıyorsun ve anlamlı geliyor. Onun düşünce yapısını ve temellerini anlayınca aslında evet diyorsunuz çünkü haklı. 10 yılımı aldı ama bunu anlamak" ifadelerini kullandı.

        Doğum günü hediyesi olarak eşinin kendisine küçük bir araba aldığını söyleyen şarkıcı, "Bizim manavın ufak bir arabası var. Onu beğendim seviyordum, ara ara da kaçırıyordum. Gittim ben de ondan aldım. Daha doğrusu 'Eşim bu araba olur mu?' dedi ama doğum günümde bana gitti onu aldı. Doğum günümde bana paketli bir şekilde araba geldi. Küçücük bir araba... Bu arabalara devletimiz de destek verirse çok güzel olur" dedi.

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