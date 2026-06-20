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        Haberler Objektife Takılanlar Melek Mosso, oyunculuğa adım atıyor - Magazin haberleri

        Melek Mosso, oyunculuğa adım atıyor

        Şarkıcı Melek Mosso, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını duyurdu. Bir oyunculuk ajansına kaydolduğunu belirten Mosso, "Bana teklif getirdiler, ben de kabul ettim. Kendimi bu alanda denemek istiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 16:55 Güncelleme:
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        Oyunculuğa adım atıyor

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melek Mosso, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaz sezonunun kendisi için oldukça yoğun geçeceğini belirten Mosso, "Yaz benim için çok hareketli olacak. Yeni şarkılar çıkaracağım, bu yüzden çok heyecanlıyım" dedi.

        "BAŞARILI OLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğa da adım attığını açıklayan ünlü şarkıcı, bir oyunculuk ajansıyla çalışmaya başladığını söyledi. Mosso, "Bana teklif geldi, ben de kabul ettim. Komedi ve dram türlerinde başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Umarım güzel projeler gelir. Kendimi bu alanda denemek istiyorum. Özellikle eğlenceli ve sempatik karakterleri canlandırabileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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