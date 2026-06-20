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        Haberler Magazin Menderes Samancılar operasyon geçirdi - Magazin haberleri

        Menderes Samancılar operasyon geçirdi

        Usta oyuncu Menderes Samancılar, hastane odasından yaptığı paylaşımla bir operasyon geçirdiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 08:47 Güncelleme:
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        Menderes Samancılar operasyon geçirdi

        Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan 72 yaşındaki oyuncu, bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

        Samancılar'ın bu paylaşımının altına; Seda Bakan, Ece Uslu, Meltem Cumbul, Talat Bulut, Şebnem Bozoklu, Itır Esen, İpek Tuzcuoğlu ve Cem Davran gibi birçok ünlü isim geçmiş olsun dileklerini iletti.

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