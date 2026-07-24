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        'Muhtemel Aşk' zirvenin sahibi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk', dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü, sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 13:17 Güncelleme:
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        'Muhtemel Aşk' zirvenin sahibi

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle ekranlara geldi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü; ABC1 20+ grubunda 3.69 izlenme oranı 15.98 izlenme payı, Total’de 3.65 izlenme oranı 16.23 izlenme payı, AB’de ise 2.83 izlenme oranı 13.78 izlenme payı elde ederek zirvede yer aldı.

        SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ 'MUHTEMEL AŞK'

        Dizi sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu. #MuhtemelAşk etiketi X’te yaklaşık 5 saat 5 dakika boyunca TT listesinde zirvede kalırken; #Defne 5 saat 20 dakika, #Kadir 4 saat 20 dakika ve #DefKad yaklaşık 1 saat konuşularak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

        'MUHTEMEL AŞK'IN 6'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

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        Kadir, Defne ve Selim, magazin haberini sızdıran kişinin peşine düşerek Ufuk adlı şahsın evine ulaştı. Kadir'in, fotoğrafı vereni öğrenmek için Ufuk'a saldırdığı anlar gerilimi artırırken, Esra'nın eve sürpriz gelişi olaylara yeni bir boyut kazandırdı. Bu sırada Esra ve Yiğit arasında da haber yüzünden sert bir yüzleşme yaşandı.

        Kadir, fotoğrafları servis edenleri buldu;

        Tüm bu karmaşanın ardından Defne, Kadir’i kendinden uzaklaştırmak ve soğutmak için onun sınırlarını zorlayan hamleler yapmaya başladı. Kadir ise Defne’nin kalbini anlayışlı tavrıyla kazanmaya karar vererek onun tüm zorluklarına sabırla yaklaştı. Defne, Kadir'i rahatsız etmek amacıyla onu lüks bir restorana götürse de Kadir’in alttan alan tavrı planını bozdu; üstelik Defne, onu kıskandırmaya çalışırken kendi kıskançlığına yenik düştü.

        “Kadir’in kız arkadaşıyım”;

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        Aynı akşam kader; Levent ve Mine, Melis ve Yavuz ile Özlem ve Tolga dahil herkesi aynı restoranda buluşturdu. Mekandaki bir şarkıcının, Defne, Melis ve Mine'nin masasına yönelik rahatsız edici tutumunun ardından Selim’in duruma müdahale etmesiyle mekanda dev bir kavga çıktı. Melis’in Yavuz ile aşk orucunu bozduğu bu ilk randevu, restoranın bir anda savaş alanına dönmesiyle hüsranla sonuçlandı.

        Gurme yarışı olaylı bitti;

        Sırlar cephesinde ise ipler tamamen koptu. Defne’nin Levent Bartıner’den para aldığını öğrenen öğrenen Leyla, bu durumu Kadir’in annesi Selma’ya anlattı. Defne'nin teyzesiyle yüzleşen Selma, oğlunu korumak için sert bir tepki gösterdi. Diğer yanda Özlem, Melis’in ağzından Kadir’in şirketi batıracak nakit gücü olduğu bilgisini alarak durumu hemen babası Levent’e taşıdı. İyice köşeye sıkışan Defne, ailesine Levent ile yaptığı 10 milyon liralık anlaşmanın tüm gerçeklerini itiraf etmek zorunda kaldı.

        Defne’nin tüm sırları ortaya çıktı;

        Yaşanan krizlerin ardından Leyla, Kadir ve Defne ile son kez görüşerek her şeyi geride bırakıp İstanbul'a taşınacağını ve işten ayrılacağını açıkladı. Şirket tarafında ise Levent, Defne'nin işine son verip parasını geri istedi. Kadir, Defne yoksa projeden çekileceğini Levent'e bildirirken; Tolga ortaklık karşılığında projeyi finanse edeceğini duyurdu. Selma’nın Defne'ye sunduğu para teklifi olayların seyrini hızlandırdı. Kadir projeyi bırakıp Defne ile çalışmak için yanına gelse de, kesin bir ayrılık kararı alan Defne ona gitmesini söyleyerek ilişkilerine noktayı koydu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği 'Muhtemel Aşk'ın kadrosunda; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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