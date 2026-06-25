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        Haberler Magazin Ömür Gedik'ten sevgilisi Ferhat Göçer'in sözlerine yanıt: Olur mu öyle şey? - Magazin haberleri

        Ömür Gedik'ten sevgilisi Ferhat Göçer'in sözlerine yanıt

        Ferhat Göçer, daha önce sevgilisi Ömür Gedik'in hayvan sevgisine esprili bir sitemde bulunarak "Milyon dolarlık Boğaz'a nazır villayı hayvan barınağına döndürdük. Bazen ben de ikinci sınıf insan muamelesi görüyorum" demişti. Gedik, Göçer'in o sözleri hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 14:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bence şaka yapıyordur"

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ömür Gedik, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Gedik, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Ferhat Göçer'in geçtiğimiz ay yaptığı "Milyon dolarlık Boğaz'a nazır villayı hayvan barınağına döndürdük. Bazen ben de ikinci sınıf insan muamelesi görüyorum. Bazen bu mücadelede bana da haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Geçenlerde sokakta bir keçi bulmuşlar tutturdu 'Keçiyi eve alacağım' diye" şeklindeki açıklaması hakkında konuştu.

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        "HEPİMİZ EŞİT ŞARTLARDA YAŞIYORUZ"

        "Olur mu öyle şey? Bence şaka yapıyordur" diyen Ömür Gedik, sözlerini şöyle sürdürdü: Evde herkes eşit. Ne kediler önde ne ben öndeyim ne de Ferhat önde... Hepimiz eşit şartlarda yaşıyoruz. Canlılar arasında hiçbirimizin birbirimizden üstünlüğü yok.

        Hayvan sevgisinin hayatının merkezinde olduğunu vurgulayan Gedik, sahiplendikleri keçinin hikâyesini de anlattı. Keçiyi satın almadıklarını belirten ünlü isim, zor durumda olduğu için sahip çıktıklarını ve sevgiyle büyüttüklerini söyledi.

        Sahiplendikleri keçinin hikâyesini de paylaşan Ömür Gedik, hayvanı satın almadıklarını, zor durumda olduğu için sahip çıktıklarını anlattı. Sevgiyle büyüttükleri keçinin artık büyümeye başladığını söyleyen Gedik, hayvanların hayatındaki yerinin çok özel olduğunu vurguladı.

        Başkanı olduğu hayvan hakları derneğinin çalışmalarından da bahseden Gedik, yüzlerce kedi ve köpeğin bakımını üstlendiklerini, yıllar içinde yaklaşık 500 sahipsiz hayvanın tedavisine destek olduklarını ifade etti.

        Ünlü isim, sözlerini "Birlikte yaşadığımız tüm canlılara eşit değer vermek gerektiğine inanıyorum" diyerek noktaladı.

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