Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ömür Gedik, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gedik, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Ferhat Göçer'in geçtiğimiz ay yaptığı "Milyon dolarlık Boğaz'a nazır villayı hayvan barınağına döndürdük. Bazen ben de ikinci sınıf insan muamelesi görüyorum. Bazen bu mücadelede bana da haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Geçenlerde sokakta bir keçi bulmuşlar tutturdu 'Keçiyi eve alacağım' diye" şeklindeki açıklaması hakkında konuştu.

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"HEPİMİZ EŞİT ŞARTLARDA YAŞIYORUZ"

"Olur mu öyle şey? Bence şaka yapıyordur" diyen Ömür Gedik, sözlerini şöyle sürdürdü: Evde herkes eşit. Ne kediler önde ne ben öndeyim ne de Ferhat önde... Hepimiz eşit şartlarda yaşıyoruz. Canlılar arasında hiçbirimizin birbirimizden üstünlüğü yok.

Hayvan sevgisinin hayatının merkezinde olduğunu vurgulayan Gedik, sahiplendikleri keçinin hikâyesini de anlattı. Keçiyi satın almadıklarını belirten ünlü isim, zor durumda olduğu için sahip çıktıklarını ve sevgiyle büyüttüklerini söyledi.

Sahiplendikleri keçinin hikâyesini de paylaşan Ömür Gedik, hayvanı satın almadıklarını, zor durumda olduğu için sahip çıktıklarını anlattı. Sevgiyle büyüttükleri keçinin artık büyümeye başladığını söyleyen Gedik, hayvanların hayatındaki yerinin çok özel olduğunu vurguladı.

Başkanı olduğu hayvan hakları derneğinin çalışmalarından da bahseden Gedik, yüzlerce kedi ve köpeğin bakımını üstlendiklerini, yıllar içinde yaklaşık 500 sahipsiz hayvanın tedavisine destek olduklarını ifade etti.

Ünlü isim, sözlerini "Birlikte yaşadığımız tüm canlılara eşit değer vermek gerektiğine inanıyorum" diyerek noktaladı.

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