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        Haberler Müzik Pink Martini'den Harbiye'de unutulmaz konser

        Pink Martini'den Harbiye'de unutulmaz konser

        Dünyaca ünlü müzik topluluğu Pink Martini, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle Türk seyircilerini coşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        Harbiye'de unutulmaz konser

        Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan dünyaca ünlü müzik topluluğu Pink Martini, tüm biletleri günler önce tükenen konseri ile binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşattı.

        Konser boyunca Pink Martini, "Sympathique", "Amado Mio", "Donde Estas Yolanda?", "Splendor in the Grass", "Una Notte a Napoli", "Saeng Gak", "Zundoko Bushi" ve "Bella Ciao" gibi farklı dillerde eserler seslendirdi. Sahneye "Sizi seviyorum İstanbul" sözleriyle çıkan grubun solisti Storm Large, dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

        Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise Ari Shapiro'nun "La Soledad" eserinin Arapça yorumu öncesinde Finnisma Di'nin hikâyesini paylaşması oldu. Şarkının, bir mültecinin memleket özlemini anlattığını belirten Shapiro, eserin taşıdığı evrensel mesaja vurgu yaptı.

        Türk dinleyicisi için "Aşkım Bahardı" ile "Katibim" şarkılarını da yorumlayan Pink Martini, konseri "Brasil" ile tamamladı. Grup, konserin bir sahnesinde Demet Sağıroğlu'nu sahneye davet etti.

        Dakikalarca süren alkışların ardından yeniden sahneye çıkan grup, "Pata Pata"yı seslendirerek Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bis yaptı.

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        #Pink Martini
        #konser
        #Harbiye Açık Hava
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