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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'ten yeni ön izleme yayınlandı

        'Sevdan Bir Ateş'ten yeni ön izleme yayınlandı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümünden çarpıcı bir ön izleme sahnesi seyirciyle buluştu. Mirza ve Leyla'nın otogardaki yüzleşmesi duygusal anlara sahne olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 20:36 Güncelleme:
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        "Kimsenin sadakasına ihtiyacım yok!"

        SHOW TV'nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in ikinci bölümünden yeni ön izleme yayınlandı. Mirza ve Leyla'nın otogarda karşı karşıya geldiği sahne, ikili arasında yedi yıl sonra yeniden açılan hesapların kolay kapanmayacağını gösterdi.

        İşte 'Sevdan Bir Ateş'in 2'nci Bölüm 2'nci Ön İzlemesi;

        Geçmişte yaşananları 'mecburiyet' olarak açıklayan Leyla’nın sözleri, Mirza'nın öfkesini dindirmeye yetmiyor. Bilmediği bir yerde yanındaki dilsiz çocukla kalan Leyla, "Dilsiz çocukla nereye gidelim?" diyerek Mirza’dan yardım istiyor.

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        Mirza ise yalnızca çocuğu düşünerek Leyla'ya para uzatıyor. Leyla’nın "Benim kimsenin sadakasına ihtiyacım yok!" diyerek parayı geri çevirmesi, ikili arasındaki kırgınlığın ne kadar derin olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Leyla'nın tüm çabasına rağmen arkasını dönüp giden Mirza'nın ardından otogarda yapayalnız kalan Leyla, uzaklaşan arabanın arkasından dizlerinin üzerine çöküyor.

        Duygusal anlara sahne olan ön izlemenin finali ise "Mirza, Leyla'yı gerçekten geride bırakabilecek mi?" sorusunu beraberinde getiriyor. Yedi yıl önce yaşananların ardındaki gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Mirza ve Leyla arasındaki dengelerin nasıl değişeceği merakla bekleniyor.

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        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #show tv
        #Sevdan Bir Ateş
        #dizi
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