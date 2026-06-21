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        Haberler Televizyon 'Yaz Bir Şarkı', bu akşam SHOW TV'de başlıyor!

        'Yaz Bir Şarkı', bu akşam SHOW TV'de başlıyor!

        Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunuculuğunu üstlendiği, SHOW TV'nin yeni müzik-eğlence programı 'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        'Yaz Bir Şarkı' SHOW TV'de başlıyor!

        Pop müziğin en sevilen şarkılarına imza atan Demet Akalın ve Sinan Akçıl, 'Yaz Bir Şarkı' programıyla her Pazar akşamı SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak.

        Yapımcılığını Undici Prodüksiyonun üstlendiği, çekimleri Bodrum'da gerçekleştirilen, 'Yaz Bir Şarkı'nın ilk bölüm konukları, Demet Akalın'ın vokalistliğini yaptıktan sonra kendi albümleriyle de zirveye yerleşen Merve Özbey, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve Demet Akalın ile seslendirdiği 'Yerinde Dur' şarkısıyla listeleri sallayan Sefo olacak.

        Demet Akalın, Sinan Akçıl, Merve Özbey ve Sefo'nun en sevilen şarkılarını seslendirdiği, Nilsu Berfin Aktaş'ın ise onlara eşlik ettiği 'Yaz Bir Şarkı'da arabeskin dev isimleri Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'e selam durulacak.

        Sohbet, eğlence ve müziğin bir arada aktığı programda izleyiciyi güldürecek itiraflar ve ifşaların yanı sıra Babalar Günü nedeniyle duygusal anlar da yaşanacak

        Yıldız isimler, sevilen şarkılar ve tadına doyamayacağınız bir sohbetle 'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor!

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