'Yaz Bir Şarkı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın sunumuyla ekrana gelen 'Yaz Bir Şarkı', bu hafta da birbirinden değerli konuklarıyla izleyicilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşatacak.

Hüseyin Kağıt, Erkal Sonel ve Ayşe Dinçer, birbirinden sevilen şarkıları seslendirecekleri performanslarının yanı sıra samimi sohbetleri ve keyifli anlarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

'Yaz Bir Şarkı', yeni bölümüyle cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!